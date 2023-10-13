Мощные взрывы в Мелитополе: СМИ сообщают о работе ПВО (фото)

Взрывы были слышны в центральной части города. Мэр Иван Федоров предположил, что российская ПВО в очередной раз могла доказать свою "аналоговнетность".

В оккупированном городе Мелитополь Запорожской области прозвучала серия мощных взрывов. Об этом утром 13 октября сообщил мэр города Иван Федоров.

"Взрыв в Мелитополе. То ли вражеская "певео" доказывает свою "аналоговнетность", то ли р#шистам опять не до смеха. Ждем подробности", — сообщил городской голова.

Как уточнили в Telegram-канале "РИА-Мелитополь", взрывы прозвучали в центре города. Журналисты предположили, что работала росссийская противовоздушная оборона.

Реакция оккупационной администрации

Стоит отметить, что оккупационные власти Мелитополя, в частности так называемая "глава администрации" Галина Данильченко, умолчали о данном инциденте.

Глава российской оккупационной военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий также не комментировал утренние взрывы.

Напомним, мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что на временно оккупированных территориях Украины россияне планируют в ближайшее время организовать производство дронов. Причем для этих целей собираются привлекать украинских детей.