В Израиле подросток восхвалял зверства ХАМАС: арестовали его и мать

По данным полиции, в Израиле подросток распространил видео палестинских боевиков ХАМАС, восхваляя таким образом убийство гражданского населения. Мать парня "жестоко напала на полицейскую" выкрикивая при том "расистские эпитеты".

Израильская полиция заявила, что арестовала 14-летнего подростка в Кафр-Касеме за то, что он распространил видео, опубликованное ХАМАС в социальных сетях, восхваляя убийство израильтян. Об этом сообщает The Times of Israel.

Известно, что подростка подозревают в подстрекательстве и поддержке террора.

Мать 14-летнего парня, которая сопровождала его в полицейский участок, также арестована за "жесткое нападение на полицейскую". Кроме того, сообщают, что женщина выкрикивала на правоохранителей "расистские эпитеты".

Ожидается, что оба получат подозрения сегодня в течение дня.

В полиции заявили, что "будут проявлять нулевую толерантность к любым проявлениям поддержки врага или подстрекательства к террору, особенно во время войны".

ХАМАС атаковал Израиль: что известно

7 октября ХАМАС атаковал Израиль с территории Сектора Газа. В частности, было выпущено более двух тысяч ракет, после которых боевики начали вторжение в страну. ЦАХАЛ объявил военное положение и начал операцию "Железные мечи". 8 октября Израиль официально объявил о войне и ввел в действие "пункт 40 Алеф", который не применялся с 1973 года.

Также 8 октября в пресс-службе офиса премьер-министра Израиля заявили, что более ста израильтян были похищены боевиками ХАМАС. Тогда как еще более 600 человек были убиты, а две тысячи — ранены.

Утром 9 октября стало известно, что Армия обороны Израиля продолжила наносить удары по Сектору Газа. По сообщению СМИ, были поражены командные пункты ХАМАС, здание, в котором проживали боевики, командный центр, "оперативное имущество" и актив, который использовался для разведки.

Напомним, издание RTÉ сообщило, что родственники и официальные лица подтвердили гибель во время нападения боевиков ХАМАС 22-летней Ким Дамит, у которой есть ирландские и израильские корни. Девушка погибла на музыкальном фестивале на юге Израиля — одно из первых мест, которые атаковали боевики ХАМАС.