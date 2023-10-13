Накапливают для стратегических задач: Игнат о "паузе" в ракетных ударах РФ

По словам Юрия Игната, ВС РФ, возможно, придерживают для своих стратегических задач дальнобойные ракеты Х-101, которые могут лететь с дальностью до 5500 км.

Российские войска взяли трехнедельную паузу в ракетных ударах по Украине. Вероятно, они накапливают вооружение для выполнения стратегических задач, в частности атак на критическую инфраструктуру. Об этом сообщает спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Вероятно, идет какая-то пауза, чтобы дать возможность промышленности накопить определенное количество ракет. Это понятно", — говорит Игнат.

По его словам, вероятно, дальнобойные ракеты Х-101, которые могут лететь с дальностью до 5500 км, оккупанты могут придержать для каких-то своих стратегических задач.

"Они же не могут использовать их так интенсивно без того, чтобы опорожнять те запасы их стратегического "НЗ". В конце концов они в "НЗ" давно залезли", — отметил представитель Воздушных сил ВСУ.

Кроме того, Игнат отметил, что этой ночью Украину не атаковали беспилотными Shahed, однако на линии фронта все еще продолжаются боевые действия.

"Работает и реактивная артиллерия, работает и тактическая авиация", — говорит военный.

Напомним, председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин 13 октября сообщил, что в Херсонской области российские оккупанты с дрона атаковали гражданское авто, которое ехало по городу Берислав. Пострадали супруги, которые находились в салоне.

Также в ночь на 13 октября войска ВС РФ использовали зажигательные снаряды с фосфором над позициями ВСУ в Авдеевке в Донецкой области. Международные организации заметили использование фосфора в Секторе Газа, однако аналогичных событий в Украине "они не видят".