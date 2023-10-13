США поставляет передовое вооружение для субмарин Тайваня: чем могут удивить флот Китая

Подводная лодка будет оснащена американскими тяжелыми торпедами MK-48 Mod 6, а также подводным вариантом знаменитой противокорабельной ракеты ВМС США UGM-84 Sub-Harpoon.

В конце сентября в Тайване спустили на воду первую отечественную подводную лодку Hai Kun. Субмарина была построена базе уже находящихся на вооружении подводных лодок класса Hai Lung, которые были созданы по голландскому проекту, но новая лодка оснащена передовыми американскими системами и вооружением. Об этом сообщает Naval News.

Несмотря на то, что Hai Kun считается подводной лодкой собственной разработкой Тайваня, ключевые системы и вооружение были предоставлены американцами. Например, мачты субмарины аналогичны тем, что устанавливаются на подлодках ВМС США класса Virginia. Они имеют ряд преимуществ — электрооптические перископы не проникают внутрь корпуса, поэтому более безопасны для лодки в случае ее случайного столкновения с кораблем.

Еще одним преимуществом является модульная конструкция, то есть мачты могут быть легко заменены на новые. А современная оптика позволяет не поднимать перископ так долго, что снижает вероятность его обнаружения.

Подводная лодка будет вооружена поставляемыми США тяжелыми торпедами MK-48 Mod 6 Advanced Technology. 18 из них были одобрены для продажи Тайваню в 2020 году. Это оружие, хотя и не является новейшей моделью, но вполне современно. Их носитель обеспечит как противокорабельные, так и противолодочные возможности.

Ожидается, что торпеды будут дополнены подводным вариантом знаменитой противокорабельной ракеты ВМС США UGM-84 Sub-Harpoon, которые уже находятся на вооружении Тайваня на борту подводной лодки класса Hai Lunch.

Оружие интегрировано в систему боевого управления, поставляемую компанией Lockheed Martin. Данные о целях поступают от основного датчика подводной лодки — гидролокационного комплекса, поставляемого компанией Raytheon. Он включает в себя носовую антенну, расположенную под торпедными аппаратами, и большие боковые антенны, идущие вдоль обоих бортов.

Китай наготове

Тем временем Народно-освободительная армия Китая (НОАК) внимательно следит за ситуацией в регионе и тщательно мониторит свои территориальные воды. Как сообщили обозреватели Global Times, 10 октября произошел инцидент с подводной лодкой Филиппин, которая якобы вторглась в воды у китайского острова Хуанъянь в Южно-Китайском море.

"Несмотря на неоднократные предупреждения и отговоры китайской стороны, канонерская лодка ВМС Филиппин продолжила вторжение в воды, прилегающие к китайскому острову Хуанъянь". — говорилось в пресс-релизе.

В итоге корабли НОАК приняли необходимые меры и "выдворили" субмарину из вод вблизи острова.

Также отмечалось, что это не единична попытка ВМС Филиппин совершить "провокацию" , однако, по мнению военных аналитиков, если такие действия будут продолжаться, то китайский флот ответит взаимностью.

Ранее сообщалось, что по информации The Daily Mail, 55 китайских моряков могли погибнуть после того, как их атомная подводная лодка наткнулась на якорное препятствие, расставленную в Желтом море для британских подлодок. Причина гибели мог стать отказ системы обеспечения кислородом.