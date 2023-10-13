Еще один "Солнцепек": в ВСУ показали эффектное уничтожение редкой огнеметной системы (видео)

Украинские бойцы обнаружили "Солнцепек" и ударили по нему дроном. После этого российская техника взорвалась, а в небо поднялся густой черный дым.

Украинские бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили еще одну тяжелую огнеметную систему "Солнцепек". Об этом сообщили в Telegram-канале Sumylike.tg и опубликовали видео.

"Сбросили ребята видео их работы. "Солнцепек" сдулся от маленького дрона", — говорилось в сообщении.

В опубликованном видео показано, как украинские бойцы обнаружили российскую РСЗО и нанесли точный удар с помощью беспилотного летательного аппарата, после которого техника взорвалась, а в небо поднялся густой черный дым.

РСЗО ТОС-1А "Солнцепек": что известно

ТОС-1А "Солнцепек" состоит из 24 термобарических ракет 220-мм калибра. Она смонтирована на шасси танка Т-72. Тогда как длина термобарических неуправляемых реактивных снарядов, которые использует система, — 3700 мм, а вес — 217 килограммов. Он имеет небольшую дальность стрельбы — от 600 до 6000 метров.

Экипаж транспортно-зарядной машины состоит из трех человек. Время зарядки боекомплекта — 24 минуты. Кроме этого, зарядная машина имеет дополнительную броню, которая снимается.

РСЗО ТОС-1А "Солнцепек"

Напомним, 7 октября в Службе безопасности Украины рассказали, что в Запорожской области артиллеристы Вооруженных сил Украины уничтожили тяжелую огнеметную систему "Солнцепек". В частности, украинские бойцы запустили по ней ракеты из РСЗО HIMARS. Отметили, что бойцы СБУ обнаружили РСЗО и передали координаты артиллеристам, которые отработали по ней удары.

3 сентября глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор сообщил, что в Луганской области ВСУ уничтожили тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек" вместе с экипажем, который состоял из трех человек. Военным удалось уничтожить российскую технику с помощью FPV-дрона. Лысогор отметил, что стоимость "Солнцепека" составляет три миллиона долларов.