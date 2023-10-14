Сеть секретных туннелей ХАМАСа усложняет наступление армии Израиля в секторе Газа, — СМИ

По словам журналистов, некоторые туннели достигают глубины в 35 метров и могут даже быть оборудованы железнодорожными путями и помещениями связи.

Движение Армии обороны Израиля в секторе Газа осложняет сеть подземных туннелей ХАМАСа, которые террористы используют для перемещения и хранения оружия. Об этом пишет издание Bloomberg.

По словам журналистов, зачистить все туннели ЦАХАЛу будет очень непросто, так как никто кроме боевиков не знает, где именно расположены все туннели и каков их масштаб. Еще в 2021 году Израиль сообщил, что ему удалось уничтожить 100 километров туннелей под сектором Газа. Однако боевики ХАМАСа утверждали, что сеть лабиринтов простирается на 500 километров.

Издание пишет, что в 2014 году Израиль начал инвестировать в создание сложной системы обнаружения туннелей, которая была разработана фирмами Elbit Systems и Rafael Advanced Defense Systems. Эти же подрядчики работали над системой противоракетной обороны "Железный купол".

Однако, как сообщается, эти датчики не являются надежными, так как не могут найти туннели со сложными поворотами и перекрестками.

Также сообщается, что ХАМАС построил туннели под густонаселенной Газой. Под землей террористы не только хранят оружие, но и обустраивают командные пункты. Со временем переходы стали оборудоваться вентиляционными шахтами, в них провели электричество.

По мнению некоторых экспертов, некоторые туннели достигают глубины 35 метров и могут даже быть оборудованы железнодорожными путями и помещениями связи. Вход в них зачастую находится в жилых домах или других общественных объектах.

Напомним, что 13 октября сообщалось, что Израиль начал локальные рейды в Секторе Газа. По словам премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, по ХАМАСу наносится сильный удар, но это только начало.