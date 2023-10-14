В Сочи прогремели несколько взрывов и пропал свет: сообщается об атаке БПЛА (видео)

В Минобороны РФ сообщили об атаке двух украинских дронов по российским объектам, но местные жители говорят о минимум шести взрывах.

Утром 14 октября жители Сочи проснулись от серии взрывов которые прогремели над городом. По информации российского канала Mash, местные жители говорят о минимум шести взрывах, а в некоторых домах пропало электричество.

Также российские источники пишут, что волна от взрывов ударила в окна жилых домов, а в припаркованных автомобилях сработала сигнализация.

"В центре Адлера тоже 6 раз было. Первый взрыв в 6:55 примерно. Вначале не так громко было, а потом все сильнее и сильнее", – рассказали очевидцы и добавили, что слышали звуки летающих самолетов.

Комментируя инцидент пресс-служба Минобороны РФ сообщила о якобы сбитых украинских беспилотниках, которые пытались нанести удар по объектам на территории РФ.

"14 октября около 7:10 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по объектам на территории Российской Федерации", – говорится в сообщении.

В сети также появились кадры уничтожения беспилотника над акваторией Черного моря.

Из-за атаки беспилотников в аэропорту Сочи временно ограничивались полеты, однако позже мэр города Алексей Копайгородский сообщил, что аэропорт и все системы жизнеобеспечения курорта работают в штатном режиме.

"Ситуация на контроле оперативного штаба. Спасибо всему нашему силовому блоку. Угрозы для жизни и здоровья жителей и гостей нет, на курорте все спокойно", — написал чиновник.

Напомним, 13 октября во временно оккупированном Мелитополе были слышны мощные взрывы. По словам мэра города Ивана Федорова, в городе сработали российские средства ПВО. В то же время оккупационные власти умолчали о происшествии.

Вечером 13 октября российские войска обстреляли населенный пункт Покровск Донецкой области. В результате удара один человек погиб, еще 23 получили ранения различной степени тяжести.