В Украине более 20 компаний производят корпуса для мин, — Камышин о производстве оружия

По словам министра Минстратегпрома, бизнес должен находить свое место в украинской оборонке. В 2024 году половина всех закупок Минобороны должны быть у отечественного производителя.

Украина наращивает количество вооружений, которые производятся в стране. Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил, что сейчас более 20 компаний производят корпуса к 82-мм минам.

Бизнес должен находить свое место в оборонной сфере Украины, считает министр. Оборонка может стать драйвером для восстановления экономики, а затем и перспективной сферой на десятилетия вперед.

"Простой пример — корпуса для мин. Отлить корпус для мины — это не самая сложная технологическая задача. Еще 6 месяцев назад в Украине, например, для 82-й мины было 2 поставщика корпусов. На сегодня — более 20. Это значит, что еще 18 компаний нашли возможность переключить свое литейное производство на производство корпусов мин", — заявил Камышин.

Он добавил, что Украина 20 лет строила аграрное государство, из-за войны надо изменить ситуацию и стать "арсеналом Европы".

Также в Кабмине сообщили, что в 2024 году на закупки Минобороны Украины 50% должно оставаться на украинском рынке, чтобы создавать рабочие места и развивать ВПК.

Камышин считает, что нужно восстановить культуру индустриализма. Директора оборонных предприятий должны переосмыслить себя и роль в стране.

Напомним, 22 сентября СМИ писали, что на лондонской выставке вооружений DSEI заявлено, что Украина стимулирует производство новых видов оружия.

21 июня Укроборонпром одобрил стратегию развития до 2024 года, чтобы сохранить и нарастить производство вооружений.