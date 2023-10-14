Взрывы и закрытые бомбоубежища: в Севастополе заявили о ракетной опасности и работе ПВО

По информации местных жителей, сразу после предупреждения о ракетной опасности прозвучали взрывы, однако подробностей от местных "властей" не прозвучало.

Под вечер 14 октября во временно оккупированном Севастополе на Крымском полуострове объявили воздушную тревогу. Об этом сообщил "губернатор" города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале 14 октября.

Чиновник оккупационной администрации предупредил местных жителей о вероятной опасности в 18:38 по киевскому времени, однако больше подробностей на этот счет не прозвучало.

Тем временем в местных Telegram-каналах сообщили о ракетной опасности. После этого поступили сообщения о работе ПВО и взрывах в городе Севастополь.

"В Севастополе громко. Очевидцы говорят о работе ПВО", — говорится в сообщении.

Взрыв якобы прозвучал сразу после объявления о воздушной тревоге, пишут Telegram-каналы, однако официальной информации от местных "властей" не было.

Традиционно также остановилось движение общественного транспорта, однако сообщений о перекрытии Крымского моста нет.

В 18:56 Михаил Развожаев написал об отбое воздушной тревоги, однако вновь не поделился никакими данными о последствиях вероятной атаки.

При этом, местные жители начали жаловаться на то, что они не могут попасть в укрытия, которые попросту закрыты. Также не во всех частях города слышно сигнал воздушной тревоги.

Работа ПВО в Крыму 12 октября: подробности

К слову, 12 октября на территории Крымского полуострова также было громко. После сигнала воздушной тревоги в Севастополе прозвучали взрывы. Местные Telegram-каналы утверждают, что тогда были якобы запущены ракеты из Николаевской области, однако никаких подтверждений не поступало.

Также тогда поступила информация о вероятном американском БПЛА RQ-4B Global Hawk, который якобы проводил разведку западной и южной частей полуострова. Подтверждений этому также не было.

Напомним, 13 октября сообщалось, что в Севастополе прогремел взрыв на корабле, который запускает "Калибры". Глухой взрыв почувствовали жители центра города. По их словам, взорвался и дымит корабль МРК проекта 21631 "Буян-М".