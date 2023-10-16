Без захвата Сектора Газа: Байден поддержал уничтожение ХАМАС, — CBS

По словам американского президента, важно, чтобы в Секторе Газа осталась палестинская власть как основа создания государства Палестина.

Президент США Джо Байден поддержал ликвидацию террористической организации ХАМАС, однако подчеркнул необходимость сделать это без захвата Сектора Газа. Об этом американский президент рассказал в интервью CBS News, опубликованном 15 октября.

"Я думаю, что… было бы ошибкой, если бы Израиль снова оккупировал… Газу. Но входить туда, но уничтожать экстремистов — "Хезболлу" на севере, а ХАМАС на юге. Это необходимое требование", — отметил Байден.

Байден подтвердил свою позицию, когда его спросили о необходимости уничтожить исламистское движение ХАМАС. Он также подчеркнул важность наличия палестинской власти и пути к созданию Палестинского государства.

"Но должна быть создана палестинская администрация. Должен быть путь к созданию палестинского государства", — заявил Байден.

При этом американский президент отметил, что Израиль должен ответить на "варварство" террористов ХАМАС.

"Израиль преследует группу людей, причастных к варварству, имеющему столь же серьезные последствия, как и Холокост. Я считаю, поэтому Израиль должен ответить", — добавил он.

Война в Израиле — что надо знать

В результате нападения исламистов организации ХАМАС 7 октября погибло около 1200 человек — гражданских и военных — которые оказались неподалеку от границы с Сектором Газа. Террористы захватили ряд поселков и угрожали военным базам, при этом преодолели систему безопасности, на которую были потрачены миллиарды долларов.

Вскоре после атаки ХАМАС правительство Израиля объявило, что планирует полностью уничтожить террористическую опасность на территории Сектора Газа. С этой целью мобилизовали 300 тыс. резервистов.

Напомним, 13 октября американские СМИ сообщали, что разведка США знала о планах ХАМАС по нападению на Израиль. Утверждается, что Белый дом предопределили об этом за несколько дней до начала конфликта.