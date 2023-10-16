Воссоединятся с семьями: Катар помог вернуть в Украину четверых депортированных детей, — WP

По словам журналистов, дети прошли через посольство Катара в Москве и отправились домой по различным маршрутам. Некоторые из них планировали или уже отправились из России в Украину через Эстонию, Латвию, Литву и Польшу, в то время как другие предпочли путь через Беларусь.

РФ согласилась вернуть четверых детей, которые были депортированы, обратно в Украину. Это соглашение было достигнуто в результате переговоров, проведенных при участии посредников из Катара. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на представителя катарского правительства.

Источник, предоставивший информацию для издания, оставался анонимным из соображений конфиденциальности переговоров. Он сообщил, что Москва согласилась вернуть четверых украинских детей в возрасте от 2 до 17 лет своим семьям в Украине.

Двое из четырех детей уже вернулись к своим родственникам, в то время как остальные двое, как ожидается, воссоединятся со своими семьями в ближайшие дни.

Катар сыграл важную роль в проведении длительных месяцами переговоров по просьбе украинского правительства.

Дети прошли через посольство Катара в Москве и отправились домой по различным маршрутам. Некоторые из них планировали или уже отправились из России в Украину через Эстонию, Латвию, Литву и Польшу, в то время как другие предпочли путь через Беларусь.

По словам чиновника, в поездке было задействовано несколько видов транспорта, включая дипломатический конвой, поезд и частный самолет, зафрахтованный Катаром.

Представительница МИД Катара, Лольва аль-Хатер, выразила удовлетворение положительными новостями о воссоединении детей с их семьями в Украине благодаря усилиям посредничества со стороны Катара. Она подчеркнула, что в последние недели официальные представители Катара поддерживали непрерывный диалог с украинскими и российскими коллегами.

Фокус писал, что 14 сентября Украина вернула еще 11 детей из оккупированной части Херсонской области. У большинства из них есть родители.

Кроме того, 13 сентября уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что Украине удалось вернуть еще троих детей с временно оккупированных территорий и регионов России. 12 сентября Украина вернула еще 13 детей с оккупированных территорий Херсонской, Луганской и Запорожской областей. 8 сентября Украина вернула родителям 9 детей, которые находились во временной оккупации. Один из них пережил российский плен и допросы по надуманным обвинениям.

Президент США, как сообщал Фокус, объявил о новых санкциях против РФ из-за похищения украинских детей.