В Южной Корее приступили к ходовым испытаниям первого эсминца класса "Седжон Великий" (видео)

Эксперты отметили, что новый эсминец будет обладать передовыми системами противоракетной обороны. А в качестве ударного вооружения разрабатывается отечественная установка для ракет Hyunmoo-IV-2.

Головной корабль южнокорейской программы KDX III Batch II эсминец типа Aegis, Jeongjo the Great (Чонджо Великий), был спущен на воду в июле прошлого года. После более года молчания со стороны ВМС Южной Кореи стало известно, что эсминец "Чонджо Великий" с начала октября 2023 проходит испытания. Об этом 16 октября сообщили британские обозреватели Naval News.

Всего корейские военные планируют поставить в строй три эсминца класса Jeongjo the Great, а головной корабль будет передан ВМС страны в ноябре 2024 года.

"Являясь важнейшей частью системы противовоздушной и противоракетной обороны Кореи (KAMD), эсминцы Aegis класса "Чонджо Великий" будут обладать возможностями противоракетной обороны", — говорится в публикации.

Что известно о новых эсминцах

Фактически эсминцы класса Jeongjo the Great станут важнейшей частью системы противовоздушной и противоракетной обороны Кореи и будут обладать соответствующими возможностями.

На опубликованном видео заметно, что корабль полностью вооружен системами вертикального пуска ракет VLS, однако южнокорейская система (KVLS-II) все еще находится на стадии разработки. Эсминец оснащен новейшей боевой системой Aegis Baseline 9.C2 "KII", которая обладает улучшенными характеристиками и позволяет использовать ракеты SM-6 и SM-3 компании Raytheon.

Отмечается, что корабли будут также иметь возможность наносить удары с помощью ракет будущих установок KVLS-II. Это дальнобойные ракеты морского базирования с рабочим названием Hyunmoo-IV-2.

Кроме того боевая система эсминца Aegis улучшена с помощью инфракрасными системами обнаружения (IRST) и электрооптической навигационной системе слежения (EOTS). Они, в частности, позволяют повысить эффективность обнаружения подводных лодок более чем в два раза, по сравнению с предшественником — эсминцем Aegis класса "Седжон Великий".

Ранее сообщалось, что на военном параде в столице Южной Кореи был замечен небольшой беспилотник с летающим крылом. Точные характеристики дрона остаются неизвестными, однако эксперты предполагают, что дрон может вести радиоэлектронную борьбу или наносить кинетические удары.