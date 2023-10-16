"Мангалы" как на войне в Украине: в Израиле защитили танки Merkava от атак дронов (фото)

Израильские танки защищены металлическими решетками, которые должны уберечь их от ударов с воздуха. На фотографиях с полигонов видно, что решетками защищены далеко не все бронемашины.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в первые дни после нападения ХАМАС 7 октября заявила о намерении полностью обезвредить угрозу со стороны Сектора Газа, где дислоцируются праворадикальные исламисты-террористы. Штабы и склады террористов уже неделю попадают под ракетные удары израильтян, но наземная операция все еще не началась. Между тем в сети опубликовали фото сверхсовременных израильских танков Merkava: чтобы защитить их от ударов беспилотников, используют опыт вторжения РФ в Украину. В деталях защиты танков ЦАХАЛ разобрался Фокус.

На фотографиях, сделанных фотокорреспондентом Saeed Qaq в Израиле, видно колонну танков Merkava. Заметно, что на части из них (на 6 танках, а не на всех), сверху наварены специальные решетки — так называемые "мангалы". Отметим, "мангалы" — специальные приспособления, изобретенные во время боевых действий в Украине: их используют для защиты бронемашин от ударов дронов со взрывчаткой.

Колонна танков Merkava в Израиле Фото: Getty Images Фото: Getty Images

На еще одной фотографии от фотографа Gil Cohen-Magen можно подробно рассмотреть новейшее оснащение. Решетка состоит из нескольких секций и закрывает башню танка на высоте около метра над люками.

Защитный "мангал" над танком Merkava Фото: Getty Images

Война в Израиле: детали

Отметим, Merkava — основной боевой танк Армии обороны Израиля, который впервые использовали в боевых условиях во время Первой Ливанской войны в 1982 году. Особенностью бронемашины является повышенная защита экипажа, для чего усилили броню в передней части, а также повышенная живучесть и способность преодолевать бездорожье. Ориентировочная стоимость — от 3,5 до 4,5 млн долл. в зависимости от модели.

В первые дни противостояния с ХАМАС СМИ опубликовали фотографии якобы подбитого танка Merkava. Позже выяснилось, что это фейк, созданный российскими пропагандистами. Однако было видео, на котором показан момент сброса гранаты с коптера на израильскую бронемашину. Отмечалось, что Merkava IV имеет мощную защиту экипажа, в том числе — от атак коптеров, поэтому бойцы ЦАХАЛ спаслись.

14 октября в сети показали колонну израильских бронемашин, которые накапливаются неподалеку от возможных мест боевых действий в Израиле. Отмечается, что возможное место съемки — местность возле Сектора Газа. Кроме того, 10 октября в ЦАХАЛ сообщили об установлении барьера вокруг местности, подконтрольной террористам: для этого использовали и танки, и корабли, и авиацию.

Между тем власти Израиля предложили срочно эвакуироваться жителям Газы. В частности, чтобы не пострадать от антитеррористической операции, должны выехать не менее миллиона граждан.

Напоминаем, израильская служба внешней разведки "Моссад" предложила властям запретить деятельность агентства Al Jazeera. Причина такого обращения — штаб-квартира медиа расположена в Катаре, который поддерживает боевиков ХАМАС из сектора Газа. Между тем агентство Reuters сообщило о введении режима прекращения огня на юге Сектора Газа, где расположены пункты для пропуска беженцев. Впрочем, власти Израиля возразили: заявили, что перемирие не объявлялось.