"Их гонят на смерть": оккупант подорвал себя после встречи с ВСУ возле Авдеевки (фото)

Российский оккупант остался один в окружении, в результате чего принял решение самоликвидироваться — подорвать себя с помощью гранаты.

Военный Вооруженных сил Российской Федерации самоликвидировался с помощью гранаты, когда оказался в окружении на Авдеевском направлении. Видео опубликовали в пресс-службе 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко в Telegram.

"Авдеевское направление. Их гонят на штурмы, их гонят на смерть...! Свинособака понял, что лучше взорвать себя самого... Потому что у него не было ни одного шанса! Зомбированная нация обречена на смерть..." — говорилось в сообщении.

В ролике аэроразведчики Батареи управления и артиллерийской разведки 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко с помощью беспилотного летательного аппарата обнаружили российского военного, который остался один в окружении. После чего военные ВСУ сбросили взрывчатку, которая упала возле врага. Зато российский боевик достал свою гранату и подорвал себя.

Российский военный, который решил самоликвидироваться

По этическим соображениям Фокус не может опубликовать видео, однако его можно посмотреть по ссылке.

Напомним, 12 октября младший сержант 59-й бригады имени Якова Гандзюка Павел Петриченко показал видео, на котором военные Вооруженных сил Украины уничтожили по меньшей мере два танка под Авдеевкой Донецкой области. Для ударов бойцы использовали беспилотные летательные аппараты, в частности дрон "добил" один из танков, который уже стоял на грунтовой дороге и дымил.

16 октября представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) Андрей Юсов рассказал о планах российских военных по Авдеевке. По его словам, оккупанты пытаются расконцентрировать ВСУ, из-за чего и пошли в активное наступление на Авдеевском направлении.