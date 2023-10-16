Привыкли к безнаказанности: в Луганске россияне на БТР наехали на легковушку с людьми (видео)

Как отметил глава Луганской ОГА Артем Лысогор, россияне на временно оккупированных территориях не просто не соблюдают ПДД, они совсем не обращают внимание на людей.

Российский бронетранспортер переехал гражданский автомобиль во временно захваченном Луганске. Об этом сообщил председатель Луганской ОГА Артем Лысогор.

"В оккупированном Луганске БТР переехал гражданский автомобиль", — говорится в сообщении.

По его словам, захватчики не обращают внимание на правила дорожного движения или людей.

"Похожая ситуация на оккупированных территориях уже привычное дело. Недавно грузовик с отметками "V" и "Z" сбил женщину на пешеходном переходе и даже не остановился", — отметил Лысогор.

Он также добавил, что россияне на временно оккупированных территориях ни за что не несут ответственности и привыкли к полной безнаказанности.

"Сколько бы оккупанты не рассказывали через постановочные сюжеты в "СМИ" о том, как хорошо живут оккупированные украинские города — весь мир видит правду. Вот так, в центре города кого угодно может просто переехать БТР, или грузовик. И никто не понесет за это никакой ответственности. российские "солдаты" уже привыкли к полной безнаказанности", — подытожил Лысогор.

Напомним, 13 октября председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин сообщил, что в Херсонской области российские оккупанты с дрона атаковали гражданское авто, которое ехало по городу Берислав. Пострадали супруги, которые находились в салоне.

Также в ночь на 13 октября войска ВС РФ использовали зажигательные снаряды с фосфором над позициями ВСУ в Авдеевке в Донецкой области. Международные организации заметили использование фосфора в Секторе Газа, однако аналогичных событий в Украине "они не видят".