Дания боится эскалации конфликта в Израиле и отправила в Средиземноморье военный фрегат

По информации Министерства обороны Дании, военный корабль не будет подходить близко к побережью Израиля, но войдет в состав военно-морских сил НАТО в этом регионе.

Министерство обороны Дании 16 октября сообщило, что решило перебросить военный фрегат Niels Juel в Восточное Средиземноморье для соединения с военно-морскими силами НАТО. Об этом сообщает агентство Reuters.

Как подчеркивает руководство Дании, причина направления корабля в этот регион — возможная эвакуация в связи с эскалацией военного конфликта между Израилем и группировкой ХАМАС.

"Ситуация с безопасностью на Ближнем Востоке в настоящее время непредсказуема. Поэтому правительство приняло решение перебросить фрегат Niels Juel в Восточное Средиземноморье", — заявил министр обороны Трольс Лунд Пульсен.

В оборонном ведомстве заявили, что фрегат не будет плыть к востоку от Кипра, который имеет морскую границу с Израилем, и пока находится в составе военно-морских сил НАТО.

"Если ситуация на Ближнем Востоке будет развиваться и потребуются дальнейшие усилия по эвакуации, мы теперь ближе и можем реагировать быстрее", — заметил глава министерства.

Фрегат Niels Juel обычно дислоцируется в составе Первой постоянной морской группы НАТО в Северной Атлантике. Спущен на воду 22 декабря 2010 года и вошел в состав флота страны в августе 2014-го.

Что известно о военно-морских силах вблизи побережья Израиля

8 октября Пентагон приказал отправить авианосец USS Gerald R. Ford, крейсер класса Ticonderoga USS Normandy и несколько эсминцев США в Восточное Средиземноморье.

11 октября Администрация президента США подтвердила, что второй американский авианосец Dwight Eisenhower перебрасывается в Средиземное море.

13 октября британское правительство заявило, что направляет в Средиземное море два корабля королевского флота, патрульные и разведывательные самолеты, средства наблюдения, а также три вертолета Merlin и роту королевской морской пехоты. Все они "будут находиться в режиме ожидания для оказания практической поддержки Израилю и партнерам в регионе".

14 октября сообщалось, что США могут отправить подразделение морпехов в Израиль, чтобы усилить свои войска. Журналисты отметили, что подразделение, которое в настоящее время находится на борту десантного корабля USS Bataan, состоит из более чем 2000 морских пехотинцев и матросов.

15 октября помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что Вашингтон допускает возможность того, что Тегеран попытается каким-то образом вмешаться в палестино-израильский конфликт. По его словам, "есть риск эскалации данного конфликта, открытия второго фронта на севере и, конечно, вмешательства Ирана". Салливан добавил, что США "нужно готовиться к любому возможному развитию событий". И именно этим объясняется переброска авианосных групп в Средиземное море.

Что происходит в Израиле сейчас

Напоминаем, Фокус писал, что власти Израиля предложили срочно эвакуироваться жителям Газы. В частности, чтобы не пострадать от антитеррористической операции, должны выехать не менее миллиона граждан.

Между тем, число погибших продолжает расти. По состоянию на 13 октября в Израиле погибли 1300 человек, большинство из которых стали жертвами терактов, совершенных ХАМАС 7-8 октября. По данным ЦАХАЛа, в это число входят 222 военнослужащих, погибших с тех пор.

Кроме того, Фокус сообщал, что израильская служба внешней разведки "Моссад" предложила властям запретить деятельность агентства Al Jazeera. Причина такого обращения — штаб-квартира медиа расположена в Катаре, который поддерживает боевиков ХАМАС из сектора Газа.

Между тем агентство Reuters сообщило, что был временно введен режим прекращения огонь по местам, где расположены пункты для пропуска беженцев. Впрочем, власти Израиля возразили: перемирие не объявлялось.

16 октября Кнессет был вынужден прервать парламентскую сессию после 40-минутного перерыва, вызванного мощным ракетным залпом по Иерусалиму.

В Израиле впервые за всю историю эвакуировали целый город Средот.