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Военный Фокус Российско-украинская война

Взрывалась одна за другой: десантники показали уничтожение колонны техники ВС РФ (видео)

Диана Бондаренко
Десантники уничтожили российскую колонну

Украинские бойцы обнаружили российскую колонну с помощью беспилотника. Военная техника Российской Федерации испытывала поражения от артиллерии, противотанковых ракетных комплексов, ударных дронов и сбросов боеприпасов с БПЛА.

Десантники 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады показали, как уничтожали военную технику Вооруженных сил Российской Федерации. Видео опубликовали в СтратКоми ВСУ в Telegram.

Отметили, что оккупанты пытались прорвать оборону позиций десантников 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Для этого враг применил значительное количество танков, БМП и МТЛБ с пехотой.

"Впрочем, своевременное выявление вражеских колонн и грамотное нанесение огневого поражения, осуществленного десантниками с помощью артиллерии, противотанковых ракетных комплексов, ударных дронов и сбросов боеприпасов с БПЛА, в очередной раз сорвали попытки оккупантов продвинуться на данном направлении", — говорилось в сообщении.

В опубликованном ролике бойцы показали, как зафиксировали российскую колонну и нанесли удачные удары по военной технике ВС РФ. После которых российская техника одна за другой взрывалась, а в небо поднимался огонь и густой серый дым. Кроме этого, бойцы показали, как сбросили боеприпас на российского военного, который шел по полю боя.

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Напомним, 15 октября появилось видео, на котором украинские военные показали эффектное уничтожение российской реактивной системы залпового огня "Ураган". В частности, бойцы заметили вражескую технику с помощью беспилотника и нанесли точный удар.

14 октября стало известно, что центр специальных операций "А" Службы безопасности Украины уничтожил 57 образцов техники и вооружения войск Вооруженных сил Российской Федерации за три недели. Для уничтожения врага спецназовцы активно использовали дроны-камикадзе.