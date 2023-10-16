Взрывалась одна за другой: десантники показали уничтожение колонны техники ВС РФ (видео)

Украинские бойцы обнаружили российскую колонну с помощью беспилотника. Военная техника Российской Федерации испытывала поражения от артиллерии, противотанковых ракетных комплексов, ударных дронов и сбросов боеприпасов с БПЛА.

Десантники 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады показали, как уничтожали военную технику Вооруженных сил Российской Федерации. Видео опубликовали в СтратКоми ВСУ в Telegram.

Отметили, что оккупанты пытались прорвать оборону позиций десантников 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Для этого враг применил значительное количество танков, БМП и МТЛБ с пехотой.

"Впрочем, своевременное выявление вражеских колонн и грамотное нанесение огневого поражения, осуществленного десантниками с помощью артиллерии, противотанковых ракетных комплексов, ударных дронов и сбросов боеприпасов с БПЛА, в очередной раз сорвали попытки оккупантов продвинуться на данном направлении", — говорилось в сообщении.

В опубликованном ролике бойцы показали, как зафиксировали российскую колонну и нанесли удачные удары по военной технике ВС РФ. После которых российская техника одна за другой взрывалась, а в небо поднимался огонь и густой серый дым. Кроме этого, бойцы показали, как сбросили боеприпас на российского военного, который шел по полю боя.

Напомним, 15 октября появилось видео, на котором украинские военные показали эффектное уничтожение российской реактивной системы залпового огня "Ураган". В частности, бойцы заметили вражескую технику с помощью беспилотника и нанесли точный удар.

14 октября стало известно, что центр специальных операций "А" Службы безопасности Украины уничтожил 57 образцов техники и вооружения войск Вооруженных сил Российской Федерации за три недели. Для уничтожения врага спецназовцы активно использовали дроны-камикадзе.