"Ростех" отчитался о досрочной поставке армии РФ комплексов минирования "Замедление"

Западные эксперты пишут, что комплекс "Замедление" является одной из самых современных систем дистанционной постановки как противопехотных, так и противотанковых мин.

Партия новых комплексов дистанционного минирования "Земледелие" была досрочно поставлена Вооруженным силам РФ. Таким образом, российские войска пытаются увеличить количество средств, позволяющих укрепить оборону с помощью рассеивания мин различных типов, как пехотных, так и противотанковых. О новой поставки систем "Замедление" говорится в пресс-релизе госкорпорации "Ростех".

"Ростех досрочно отправил в войска партию комплексов инженерной системы дистанционного минирования (ИСДМ) "Земледелие", — говорится в сообщении.

При этом, как и в случае с другими системами для ВС РФ, точное количество единиц, поставляемых фронтовым подразделениям, не уточняется.

Обозреватели Zona Militar пишут, что комплексы ИСДМ "Замедление" является одной из самых современных систем постановки мин различных типов, используемых в Сухопутных войсках России. Благодаря программируемым боеприпасам, комплексы способны за считанные минуты заминировать большую территорию, эквивалентную нескольким футбольным полям.

Система "Замедление" похожа на реактивные артиллерийские системы залпового огня, создана на колесной базе 8х8 грузовика КамАЗ-6560, который перевозит контейнеры с инженерными боеприпасами, снаряженными минами различных типов.

Принцип работы комплекса аналогичен РСЗО, поскольку его пусковая установка состоит из двух модулей, способных отстреливать 25 122-мм или 140-мм ракет, которые могут быть заряжены противопехотными и противотанковыми минами. Система дополняется машиной-загрузчиком, оснащенной краном для оперативного пополнения боекомплекта на поле боя.

Кроме того, взрывные устройства по необходимости могут самоуничтожаться или деактивироваться в заданное время.

"Способность взрывных устройств деактивироваться или самоликвидироваться в заданное время обеспечивает безопасное и быстрое разминирование после прекращения боевых действий", — подчеркнули в "Ростехе".

Напомним, в начале октября корпорация "Ростех" сообщила о поставках в войска РФ новейшей 120-мм САУ "Флокс". Самоходка создана на колесной платформе, а орудие способно вести огонь как артиллерийскими снарядами, так и минометными минами.