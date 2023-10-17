Поразили Ка-52 и Ми-24: Игнат объяснил важность ночного удара ВСУ по авиации РФ

По словам спикера Командования Воздушных сил, вражеские вертолеты вместе с тактической авиацией "постоянно работают на фронте и передней линии". А войска РФ пытаются держать их ближе к линии фронта, как это было в Чернобаевке.

Российские оккупанты пытаются располагать вертолеты и тактическую авиацию ближе к передовой линии с целью подготовки к атакам. Поэтому нанесение ударов по вражеской технике в оккупированных Луганске и Бердянске имеет большое стратегическое значение для Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает спикер Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат в эфире "Радио Свобода".

По словам Игната, эти аэродромы служат базами для вертолетов интервентов, которые работают недалеко от фронтовой линии. С помощью противотанковых управляемых ракет они имеют возможность атаковать военную технику ВСУ.

Он отметил, что военное руководство Российской Федерации старается обеспечить защиту всех своих ключевых объектов путем размещения достаточного количества ПВО. Однако, как отметил Игнат, противнику это "не всегда удается".

Спикер ВС ВСУ воздержался от предоставления информации о виде использованного вооружения во время успешных атак на аэродромы Луганска и Бердянска этой ночью. Кроме того, он не раскрыл, какие именно объекты были разрушены там.

"Но в конце концов поражение такой техники как вертолеты противника, которые он использует — Ка-52, Ми-24 — безусловно, что это хорошо для нас. Потому что вертолеты вместе с тактической авиацией постоянно работают на фронте и на передней линии", — подчеркнул Игнат.

По его словам, вражеские вертолеты вместе с тактической авиацией "постоянно работают на фронте и передней линии", и войска РФ пытаются держать их ближе к линии фронта, как это было в Чернобаевке Херсонской области.

"И здесь Луганск, Бердянск это непосредственно не далеко от линии фронта", — добавил полковник.

Удары по аэродромам в Луганске и Бердянске: детали

В СтратКом ВСУ сообщили, что Силы обороны Украины в ночь на 17 октября нанесли удары по вертолетам Вооруженных сил России и оборудованию аэродромов возле оккупированных Луганска и Бердянска.

Ранее местные Telegram-каналы сообщали, что в оккупированном Бердянске прогремела серия взрывов.

Местные рассказали о мощных взрывах на складах оккупантов и публиковали соответствующие фото. Также сообщалось о работе российской ПВО.

Позже в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что Силы обороны уничтожили два вертолета ВС РФ.

Напомним, 16 октября сообщалось, что ВСУ уничтожили российский блокпост возле поселка Графовка Белгородской области.