"Усиливают штурмы": ВСУ применяют отряды огнеметчиков для наступления

По словам Командующего Сил поддержки Дмитрия Гереги, ВСУ применяют огнеметчиков на самых тяжелых и укрепленных участках фронта.

Подразделения огнеметчиков в составе Сил обороны участвуют в штурмовых действиях ВСУ. Об этом сообщает АрміяInform.

В украинской армии есть Командование Сил поддержки ВСУ, в состав которых входят:

инженерные войска;

подразделения РХБЗ;

геопространственная поддержка;

гидрометеорологическая служба;

кинологическая служба.

По словам Командующего Силами поддержки генерал-майора Дмитрия Гереги, для усиления штурмовых действий ВСУ используют огнеметчиков. Бойцы таких подразделений нужны для огнеметно-зажигательных средств и создания дымовых завес.

"С целью уничтожения живой силы противника, боевой легкобронированной техники, фортификационных и других объектов осуществляется огневое поражение противника с применением огнеметного оружия. Огнеметные подразделения привлечены в составе штурмовых подразделений на наиболее сложных и укрепленных направлениях", — пояснил Герега.

По данным АрміяInform, на вооружении ВСУ есть реактивные пехотные огнеметы РПВ-16, которые начали принимать на вооружение в 2017 году. РПО-16 имеет термобарический боеприпас объемного взрыва. Его фугасное действие эквивалентно взрыву артснаряда калибром 120-122 мм. Кроме этого в ВСУ есть советский РПО "Шмель", который действует по похожему принципу.

Характеристики РПВ-16 Фото: Укроборонпром

Напомним, 13 октября стало известно, что бойцов ВСУ вооружили украинскими гранатометами "Форт-600А".

26 апреля в ВСУ показали, как дорабатывают американские гранатометы Mk-19 .