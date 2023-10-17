ВСУ уничтожили вражескую колонну танков на Лиманском направлении: что известно о потерях ВС РФ (видео)

Украинские бойцы нанесли точные удары по вражеской теинице. Оккупанты потеряли 28 единиц бронетехники, в том числе и шесть танков, рассказали военные.

Бойцы 88-го отдельного батальона 106-й отдельной бригады Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины во взаимодействии с 66-й отдельной механизированной бригадой имени князя Мстислава Храброго показали, как отражали танковые атаки российских военных в период со 2 по 5 октября на Лимано-Купянском направлении. Видео опубликовали в СтратКоме ВСУ в Telegram.

"В начале октября на Лимано-Купянском направлении бойцы 88 отдельного батальона 106-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ во взаимодействии с 66-й отдельной механизированной бригадой имени князя Мстислава Храброго отражали мощные танковые атаки врага", — говорилось в сообщении.

Отметили, что "глаза" Сил обороны — операторы беспилотных летательных аппаратов батальона — зафиксировали эпизоды боев с врагом.

Военные отметили, что в течение 2-5 октября уничтожили 28 единиц российской бронетехники. В частности, было поражено по меньшей мере шесть вражеских танков.

Аэроразведчики показали, как обнаружили движение колонны танков противника, после чего бойцы нанесли точные удары. В результате российская военная техника загорелась, а в небо поднялся густой черный дым. Также военные показали, как один из российских танков съехал с дороги в поле. Однако и по этой технике Силы обороны нанесли удар — она вспыхнула. Операторы дронов зафиксировали, как из горящего танка убегал его экипаж.

Напомним, 17 октября стало известно, что бойцы 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины уничтожили боевую машину пехоты Вооруженных сил Российской Федерации. Бронетехнику ликвидировали ночью с помощью дрона с прибором ночного видения и системой сброса боеприпасов.

15 октября в пресс-службе Сил обороны юга показали уничтожение российской РСЗО "Ураган". Украинские военные нанесли точный удар с помощью беспилотника.