"Гибридный инструмент": в ГУР рассказали, как РФ использует ЧВК "Редут" в Украине (видео)

По словам спикера ГУР Андрея Юсова, наемники причастны к активизации штурмовых действий ВС РФ на отдельных участках фронта.

Российская Федерация использует ЧВК "Редут" для решения проблем с мобилизацией и "потенциально ненадежными элементами". Об этом сказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона 17 октября.

Андрей Юсов напомнил, что в РФ нет частных военных компаний, а ЧВК "Редут", как и ЧВК "Вагнер", получает финансирование из бюджета. Военное формирование напрямую подчиняется силовым структурам России.

"В данном контексте это в определенной степени гибридный инструмент, который позволяет избегать откровенной статистики по потерям, в частности, который позволяет продолжать набор, рекрутинг и мобилизационные мероприятия", — объяснил он.

Спикер отметил, что в ЧВК "Редут" набирают заключенных и не только. По его словам, наличие такой структуры дает возможность российским властям "решать вопросы с потенциально опасными, ненадежными, несогласными элементами".

Юсов о ЧВК "Редут" (05:32)

Представитель ГУР также сообщил, что наемники ЧВК "Редут" причастны к активизации штурмовых действий российских войск на отдельных участках фронта в Украине.

"ЧВК "Редут" — это, безусловно, наемники, захватчики, убийцы с опытом. На руководящих должностях находятся люди с длительным опытом", — заявил Юсов.

При этом спикер подчеркнул, что ЧВК "Редут" — не столь масштабный проект, как ЧВК "Вагнер".

Напомним, 10 октября журналисты сообщили, что служба разведки Российской Федерации использует прикрытие "добровольческого отряда" для вербовки наемников в организацию, известную как "ЧВК Редут".

Украинским СМИ также удалось идентифицировать сотню бойцов и командиров ЧВК "Редут", которые участвовали во вторжении РФ на территорию Украины. Оказалось, что больше трети идентифицированных лиц уже состояли в базе "Миротворец", так как участвовали в боевых действиях в Украине с 2014 года.