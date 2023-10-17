Могут перебрасывать вооружение из КНДР: "Атеш" попал на территорию аэропорта ВС РФ в Севастополе

Аэропорт "Бельбек" во временно оккупированном Севастополе находится под пользованием воздушно-космических сил Российской Федерации, рассказали в подполье.

Украинское подполье зафиксировало разгрузку военных материалов в аэропорту "Бельбек" во временно оккупированном Севастополе. Об этом сообщили в партизанском движении "Атеш" в Telegram.

"Наши агенты провели разведку аэропорта "Бельбек" во время разгрузки военных материалов", — говорилось в сообщении.

Отметили, что этот аэропорт находится только под пользованием воздушно-космических сил Российской Федерации. Его координаты — 44.695558, 33.591995. По информации подполья, российские военные могут перебрасывать оружие и боеприпасы, полученные от Ирана и Северной Кореи, именно через "Бельбек".

Аэропорт "Бельбек" в Севастополе

"Варварские режимы объединились, чтобы уничтожить свободный мир. Но они обломают зубы об украинцев и их союзников. Свобода победит!" — отметили партизаны.

В "Атеш" добавили, что вместе с Силами обороны Украины продолжают работать на приближение долгожданной победы.

Аэропорт "Бельбек" в Севастополе

Аэропорт "Бельбек" в Севастополе

Аэропорт "Бельбек" в Севастополе

Напомним, 17 октября стало известно, что Вооруженные силы Российской Федерации начали перебрасывать значительные ресурсы в Джанкой. В частности, военные грузовые транспорты регулярно отправляются к аэродрому. В украинском подполье убеждены, что российская армия готовится к обороне временно оккупированного полуострова, поскольку боится успешного контрнаступления украинских бойцов.

Аналитики Института изучения войны в отчете за 16 октября сообщили, что в России выражают опасения относительно угрозы высадки морского десанта ВСУ во временно оккупированном Крыму. По сообщению российского военкора, россияне разрушили плавучую платформу возле Кинбурнской косы в Николаевской области, которую якобы Силы обороны могли использовать для десантных операций в Черном море.