Есть проблемы со светом: ВС РФ нанесли удары по Харькову

В результате обстрела есть попадание в Индустриальном районе. Взрыв прозвучал до сигнала воздушной тревоги.

В среду, 18 октября, российские оккупанты атаковали Харьков. В результате обстрела в городе начались проблемы с электроснабжением. Об этом сообщили глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов.

Корреспонденты Фокуса также слышали звуки взрывов в городе.

"Вниманию жителей Харькова и области: оккупанты наносят удары Находитесь в укрытиях", — написал Синегубов.

По предварительной информации, есть попадание в Индустриальном районе.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе "есть определенные проблемы со светом, но службы сразу после "прилета" начали работу по стабилизации напряжения".

Также Терехов добавил, что в результате обстрела одна женщина получила осколочные ранения.

Отметим, что взрыв прозвучал до сигнала воздушной тревоги.

Напомним, 18 октября сообщалось, что ВС РФ ударили по многоэтажному дому в Запорожье. Всего было повреждено 8 квартир и на место сразу же выехали спасательные группы, которые должны разобраться с последствиями российского террора.

После этого президент Владимир Зеленский отметил, что противник в очередной раз продемонстрировал тактику борьбы с мирными жителями, поэтому нужно сделать все, чтобы справедливость восторжествовала.

Кроме того, 18 октября в Днепропетровской области после объявления воздушной тревоги прозвучали взрывы, что привело к новым жертвам и разрушениям. "Прилет" произошел в селе Обуховка Днепропетровской области, которое граничит с городом Днепр. Российские оккупанты попали в частные дома, а погибшей женщине был 31 год.