"Залп из шести ATACMS": появились кадры зрелищного запуска дальнобойных ракет ВСУ (видео)

Украинские защитники применили предоставленные США ATACMS для поражения ВС РФ. Блогер Сергей Стерненко показал, как выглядел запуск сразу шести таких ракет.

Ночью на 17 октября Силы обороны ударили ракетами ATACMS по вертолетам ВС РФ, размещенным на аэродромах во временно оккупированных Бердянске и Луганске. 18 октября украинский блогер Сергей Стерненко опубликовал видео запуска предоставленных Вашингтоном ракет.

"Залп из 6 ATACMS одновременно", — написал он.

На обнародованном видео видно, как в небо одна за другой поднимаются ракеты и впоследствии исчезают за облаками.

"С этих огоньков поражения начинаются", — комментирует голос за кадром.

Поставка ATACMS Украине: что уже известно

17 октября президент Владимир Зеленский официально подтвердил, что Украина получила от американских партнеров дальнобойные ракеты ATACMS. Он выразил "особую благодарность" США за поддержку.

Позже в Белом доме также подтвердили поставки ракет, однако точного количества не сообщили. ATACMS, которые передали Силам обороны, могут наносить удары на расстоянии 165 километров.

Ночью на 17 октября ВС РФ потеряли свою технику во временно оккупированных Бердянске и Луганске. В Силах специальных операций ВСУ заявили об успешном уничтожении девяти вражеских вертолетов, а также установки ПВО и склада боеприпасов.

Впоследствии главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил, что защитники применили ATACMS. Он опубликовал кадры запуска по меньшей мере трех ракет.

Лидер РФ Владимир Путин уже прокомментировал поставку американских дальнобойных ракет в Украину, назвав ее "ошибкой". Он заверил россиян, что "результатов не будет" и на ситуацию на фронте это решение "кардинально" не повлияет.