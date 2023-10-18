Россия может атаковать "Кинжалами" порты, чтобы заменить Украину в зерновой сделке, — ВСУ (видео)

В Силах обороны юга предупредили, что ВС РФ могут перенаправить свои ракетные удары. Теперь в зоне риска атак ракетами "Кинжал" будет не только Киев, но и украинские порты.

В Черном море сейчас не фиксируют активность российской авиации, способной запускать ракеты типа "Кинжал". Однако в армии предполагают, что Россия может перенаправить свои удары на другие области Украины. Об этом во время брифинга 18 октября рассказала начальница координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"Мы сейчас не наблюдаем активности именно такой авиации в Черном море, хотя не исключается, что они могут попробовать и такие маневры, и в том числе переориентировать угрозы такими ракетами аэродинамическими как "Кинжал" на другие регионы", — отметила она.

Пресс-секретарь ОК "Юг" объяснила, что российские силы могут атаковать ракетами "Кинжал" украинские порты.

"Если раньше мы говорили о том, что они пытались атаковать больше столицу и это угрожало больше непосредственно, по их параметрам, центру принятия решений, сейчас при определенной ориентации врага на то, чтобы занять место Украины в зерновой инициативе, могут оказаться под ударами и порты", — подчеркнула Гуменюк.

Комментарий Натальи Гуменюк (о ракетах "Кинжал" — с 5:55)

Напомним, 17 октября пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что ВС РФ сохраняют преимущество в воздухе, но испытывают снарядный голод на земле.

Президент России Владимир Путин заявил, что Черное море будут патрулировать самолеты МиГ-31, вооруженные ракетами "Кинжал". Он отметил, что Россия не угрожает, но будет "осуществлять визуальный контроль с помощью оружия".

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал заявление, предположив, что оно было направлено на страны НАТО. Военный заверил, что это не изменит ситуацию для Украины.