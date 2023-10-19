Детальный анализ: появились спутниковые снимки после удара ATACMS в Луганске (фото)

В результате удара кассетных ракет ATACMS повреждены не только вертолеты, но и инфраструктура российской авиабазы.

Украина впервые применила баллистические ракеты ATACMS. Целями стали аэродромы РФ в т.о. Луганске и Бердянске. OSINT-команда Tatarigami_UA проанализировала последствия ударов по авиабазе в Луганске.

Аналитики проанализировали спутниковые снимки Луганского аэродрома, куда также били ATACMS. На российской базе в украинском городе находится транспортная и ударная авиация. Визуальные подтверждения показывают по меньшей мере 5 вертолетов, которые получили повреждения различной степени. Также есть вероятность, что повреждения получили и другие объекты, но текущее разрешение спутниковых снимков не позволяет полностью оценить место поражения.

Уничтожена, повреждена и вероятно повреждена техника. Всего 5 вертолетов Фото: Planet Labs Inc.

При этом авторы указывают на то, что на авиабазе заметны многочисленные следы от взрывов, что еще раз доказывает факт получения именно кассетной версии ATACMS. Каждый боеприпас имеет в себе до 950 суббоеприпасов, которые разлетаются вокруг места удара. Поэтому аналитики пришли к выводу, что из-за огромного количества суббоеприпасов таким объектам как вертолеты очень сложно избегать поражения. Некоторые из вертолетов были без винта, а у некоторых вытекли масла.

Повреждена инфраструктура аэропорта Фото: Planet Labs Inc.

Также похоже, что на аэродроме образовался кратер. Однако точно невозможно установить, это от удара, или это от детонации транспортного средства. Или это сочетание двух факторов.

Снимок авиабазы Луганской авиабазы ВС РФ, 18 октября

Напомним, 17 октября СМИ писали, что Украина запустила 18 ракет ATACMS по объектам в Бердянске и Луганске.

18 октября появились фото последствий удара по российскому аэродрому в Бердянске. Враг потерял 5 вертолетов.