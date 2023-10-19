Угроза авианосным группам США: что означает патрулирование МиГ-31 ВКС РФ над Черным морем

Аналитики отмечают, что расширение военного присутствия американских сил в Средиземном море носит потенциальную угрозу российским интересам в Сирии. Поэтому поддерживать военный паритет в регионе для Кремля имеет первостепенное значение.

Президент России Владимир Путин 18 октября заявил, что российские самолеты-перехватчики МиГ-31К с ракетами Х-47М2 "Кинжал" на борту будут патрулировать нейтральные воды Черного моря. Это заявление последовало после того, как стало известно о развертывании ВМС США двух авианосных ударных групп вблизи Израиля в Средиземном море. О балансе сил в регионе, где в последнее время возникла эскалация в связи с событиями в Израиле рассказали обозреватели Bulgarian Military.

Авторы материала отмечают, что патрулирование МиГ-31 будет иметь большое значение для того, чтобы Восточное Средиземноморье оказалось в зоне поражения сверхзвукового оружия, которым оснащены эти самолеты.

После террористической атаки группировки ХАМАС на Израиль, американцы приняли решение существенно расширить свое военное присутствие на Ближнем Востоке. Силы США здесь будут представлены группировкой, включающей два атомных авианосца, десантный корабль, поддерживаемый силами быстрого реагирования морской пехоты, штурмовики A-10, ударные истребители F-15E, бомбардировщики B-1B передового базирования и широкий спектр других средств.

Интересы Кремля в Сирии

"Такое расширение военного присутствия США в регионе может создать потенциальную угрозу российским силам и интересам, находящимся там", — пишут обозреватели.

Предположительно размещение таких истребителей, как МиГ-31, говорит о решимости Кремля не допустить свержения правительства в Сирии. Если учесть, что на территории Сирии расположены значительные военные объекты, то возможность российского участия становится вполне реальной.

Эксперты подчеркивают, что хотя военное присутствие России в регионе остается сравнительно незначительным, стратегическая ценность черноморских активов, особенно в части огневой поддержки, имеет первостепенное значение.

Угроза прямого столкновения РФ и США

Авторы материала обратили внимание на ядерную риторику, которая все чаще появляется на страницах прессы. В частности множество экспертов и аналитиков высказывают мнение, что если американские авианосцы подвергнуться атаке, это будет означать начало войны с применением ядерного оружия, пусть даже не стратегического, но уж точно тактического.

Однако разумно не спешить с выводами. В нынешней геополитической обстановке применение ядерного оружия — это сложное и далеко не простое решение, отмечают эксперты.

Дело в том, что для потопления американского авианосца не хватит и десятка ракет типа "Циркон", поскольку сопровождающие фрегаты и эсминцы будут неумолимо перехватывать ракеты противника.

Также непросто будет поразить авианосец с помощью торпеды. Чтобы нанести значительный урон, который приведет к затоплению корабля, понадобятся 10 а может и 20 новейших российских торпед ТЭ-2.

"Авианосцы класса Nimitz, славящиеся своей оборонительной мощью, имеют 6-метровый торпедный защитный механизм. Эта сложная трехкамерная система способна нейтрализовать взрывную силу подлетающих торпед, требуя для нанесения реального ущерба непрерывных и многократных попаданий в одну и ту же точку", — подчеркнули эксперты.

Напомним, представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук 19 октября заявил, что заявление Путина о патрулировании самолетов с ракетами "Кинжал" являются очередным запугиванием. По его словам, украинцам уже приходилось сталкиваться с этим видом российских ракет, поэтому запугивания не сработают.