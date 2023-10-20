После удара ATACMS: оккупанты выводят вертолеты из аэропорта в Бердянске (фото)

По данным украинских военных, в результате ударов по оккупированным аэродромам в Бердянске и Луганске было уничтожено девять российских вертолетов.

Россияне вывели несколько своих вертолетов из аэропорта во временно оккупированном Бердянске, после того, как по нему ударили ракеты ATACMS. Об этом написал OSINT-расследователь Brady Africk в социальной сети X 19 октября.

В подтверждение своим словам аналитик опубликовал спутниковые снимки. Он отметил, то российских вертолетов в аэропорту стало меньше.

"Новые снимки оккупированного Россией аэропорта Бердянска показывают, что российские силы вывели с этого места несколько вертолетов после недавнего удара Украины с помощью поставленных США систем ATACMS", — говорится в публикации.

Удар ATACMS по Бердянску: что известно

Напомним, 17 октября в Центре стратегических коммуникаций Вооруженных Сил Украины заявили, что Силы обороны Украины ночью нанесли удары по вертолетам Вооруженных сил России и оборудованию аэродромов на оккупированных территориях.

Позже в Силах специальных операций ВСУ заявили об уничтожении девяти вертолетов ВС РФ в ходе ракетных ударов по захваченным аэродромам в оккупированных Бердянске и Луганске.

Издание The Washington Post со ссылкой на украинского военного чиновника сообщило, что для поражения российских вертолетов в Луганске и Бердянске украинские военные использовали предоставленные США ракеты большой дальности ATACMS.

OSINT-аналитики подтвердили, что обломки ракеты, найденные в Бердянске после атаки на местный аэродром, который захватили оккупанты, принадлежат ракете ATACMS.