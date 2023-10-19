ВСУ уничтожили почти десяток вражеских вертолетов: новые снимки аэродрома в Бердянске (фото)

Ночью на 17 октября защитники атаковали российские вертолеты на захваченном аэродроме. Расследователи обнародовали фото взлетной полосы, на которой ранее стояла техника ВС РФ.

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На новых спутниковых снимках аэродрома во временно оккупированном Бердянске заметны места поражений после ударов Сил обороны. Ночью на 17 октября там подверглись удару российские вертолеты. Фото с последствиями атаки 18 октября поделились авторы проекта "Схемы".

"На спутниковом фото — часть взлетной полосы аэропорта, на которой ранее располагались вертолеты", — отметили расследователи.

OSINT-аналитики из сообщества The Military Watch сравнили снимки с более старыми. По их выводам в целом в результате атаки были уничтожены четыре вертолета Ми-8 и пять вертолетов Ка-52.

Фото: The Military Watch

Фото: The Military Watch

Удары Сил обороны по Бердянску и Луганску: что уже известно

Ночью на 18 октября во временно оккупированных Бердянске и Луганске прогремели взрывы. В Силах специальных операций ВСУ заявили, что с помощью ракетных ударов по аэродромам уничтожили девять вражеских вертолетов.

Впоследствии в соцсетях появилось видео, на котором видно, что российские вертолеты "добивали" боеприпасы самих оккупантов. Они детонировали во время пожара, вероятно возникшего в результате попаданий ракет.

OSINT-аналитики сообщили, что Украина атаковала захваченные аэродромы американскими дальнобойными ракетами ATACMS.

Вечером 17 октября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обнародовал кадры запуска по меньшей мере трех американских ракет. Он не уточнил, какие именно цели были у ATACMS.

Утром 18 октября в сети появились первые спутниковые снимки с последствиями ударов по аэродромам в Бердянске и Луганске. Фото свидетельствуют о по меньшей мере пяти пораженных целях.