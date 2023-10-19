ЗСУ знищили майже десяток ворожих гелікоптерів: нові знімки аеродрому у Бердянську (фото)

Вночі на 17 жовтня захисники атакували російські гелікоптери на захопленому аеродромі. Розслідувачі оприлюднили фото злітної смуги, на якій раніше стояла техніка ЗС РФ.

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На нових супутникових знімках аеродрому у тимчасово окупованому Бердянську помітні місця уражень після ударів Сил оборони. Вночі на 17 жовтня там зазнали удару російські гелікоптери. Фото з наслідками атаки 18 жовтня поділились автори проєкту "Схеми".

"На супутниковому фото — частина злітної смуги летовища, на якій раніше розташовувались гелікоптери", — зазначили розслідувачі.

OSINT-аналітики зі спільноти The Military Watch порівняли знімки зі старішими. За їхніми висновками загалом внаслідок атаки були знищені чотири вертольоти Мі-8 і п'ять вертольотів Ка-52.

Фото: The Military Watch

Фото: The Military Watch

Удари Сил оборони по Бердянську та Луганську: що вже відомо

Вночі на 18 жовтня у тимчасово окупованих Бердянську та Луганську пролунали вибухи. У Силах спеціальних операцій ЗСУ заявили, що за допомогою ракетних ударів по аеродромах знищили дев’ять ворожих гелікоптерів.

Згодом у соцмережах з’явилось відео, на якому видно, що російські вертольоти "добивали" боєприпаси самих окупантів. Вони детонували під час пожежі, що ймовірно виникла внаслідок влучань ракет.

OSINT-аналітики повідомили, що Україна атакувала захоплені аеродроми американськими далекобійними ракетами ATACMS.

Ввечері 17 жовтня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний оприлюднив кадри запуску щонайменше трьох американських ракет. Він не уточнив, які саме цілі були у ATACMS.

Зранку 18 жовтня у мережі з’явилися перші супутникові знімки з наслідками ударів по аеродромах у Бердянську та Луганську. Фото свідчать про щонайменше п’ять уражених цілей.