ВСУ за сутки уничтожили 1380 оккупантов и 120 бронемашин, — Генштаб (инфографика)

По данным командования, за последние сутки на фронте произошло 90 боевых столкновений. ВСУ нанесли точные удары по двум районам сосредоточения личного состава и пункту управления.

За минувшие сутки Силы обороны нанесли беспрецедентный урон российским оккупационным силам. Было уничтожено около 1380 вражеских бойцов. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины от 20 октября.

Так, Вооруженные силы России понесли следующие потери:

1380 человек личного состава;

55 танков;

120 бронемашин;

29 артсистем;

8 БПЛА;

33 единицы авто и спецтехники.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба ВСУ, Силы обороны Украины продолжают активные операции на востоке и юге страны. На Мелитопольском направлении проводятся наступательные действия, а также наступательные операции продолжаются на Бахмутском направлении. В результате этих усилий вражеские силы несут тяжелые потери.

За последние сутки произошло 90 боевых столкновений. Враг нанес 12 ракетных и 60 авиационных ударов, а также осуществил 53 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам.

На Запорожском направлении наши военные смогли успешно сохранить свои позиции в районе Вербового, Запорожской области. На Херсонском направлении, в зоне ответственности ОСУВ "Одесса", Силы обороны активно проводят контрбатарейную борьбу и наносят огневые удары по тылам противника.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла точечные удары по пункту управления, провела 13 атак в районах сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также еще 4 атаки на зенитно-ракетные комплексы врага. Также наши военные уничтожили 4 разведывательных беспилотника оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск нанесли удары по пункту управления, 2 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, уничтожили 2 тяжелых огнеметных системы залпового огня ТОС-1А "Солнцепек" и 13 артиллерийских средств врага.

Напомним, согласно данным американских аналитиков ISW, Силы обороны закрепились на левом берегу Херсонской области и ждут подкрепления. При этом российские военкоры утверждают, что украинские силы были отброшены.