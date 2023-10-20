День "крупнейшей российской катастрофы": после Авдеевки в рядах ВС РФ будут бунты, — СМИ

По словам OSINT-аналитика Раду Хоссу, "Эффект Авдеевки" заметно скажется на все аспектах поля боя. А российский фронт может пасть еще быстрее, чем ожидается.

Аэроразведчик из подразделения "Совы николаевских морпехов" советует запомнить дату 19 октября. Он назвал этот день крупнейшей российской катастрофой, масштабы которой еще больше, чем в Белогоровке. Об этом сообщается в Telegram-канале "Оперативный ВСУ".

Российские оккупационные войска потеряли больше 1380 человек личного состава в течение одного дня. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ на странице в Facebook.

С учетом недавних данных, общее количество потерь российских войск с февраля 2022 года составило 292 060 человек.

Потери российских войск

Ко всему прочему, Россия также потеряла:

5047 танков;

9557 боевых бронированных машин;

9370 автомобилей;

7012 артиллерийских систем;

822 реактивных системы залпового огня;

548 систем ПВО;

320 самолетов;

324 вертолета;

5326 беспилотников;

20 кораблей и катеров, а также одну подводную лодку.

Раду Хоссу, политтехнолог, который отслеживает данные о войне в Украине, назвал произошедшее "Эффектом Авдеевки".

По его словам, российское военное руководство мало заботит то, сколько россиян гибнет на войне и сколько уничтожается техники.

"Их заботят только приказы бредовой кремлевской власти, которые хотят политической победы, но в конечном итоге ее не будет", — написал он.

"Эффект Авдеевки" заметно повлияет на все аспектах поля боя, среди прочего, скажется на моральном духе российских войск, считает аналитик.

По его словам, в дальнейшем стоит ожидать бунтов в рядах российских войск, и, при посредничестве ГУР и ВСУ, российский фронт может пасть еще быстрее, чем этого можно было бы ожидать.

Он добавил, что постоянные поставки ракет ATACMS, которые пообещал Вашингтон, еще выше поднимут боевой дух ВСУ. Катастрофа российских войск под Авдеевкой этому поспособствует.

"Сейчас Авдеевка, — вероятно, самое громкое российское поражение в войне, даже масштабнее Угледара. Там еще не все закончилось, но когда это произойдет, можно ждать, что российские войска будут потрясены", — говорится в публикации.

Аналитик также советует следить за событиями в районе Днепра, где, по его словам, стоит ждать хороших новостей.

Напомним, что, по оценкам ВСУ, оккупанты продолжат наступать, несмотря на то, что понесли значительные потери.

Также сообщалось, что ВСУ продвинулись под Бахмутом, ВС РФ, в свою очередь, отбили некоторые позиции в районе Работино.