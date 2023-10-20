Еще больше ПВО: Германия объявила об очередном пакете помощи Украине

Зенитные комплексы Gepard, которые предоставляет Украине ФРГ, способны уничтожить воздушную цель на высоте 3 км и на расстоянии 4 км. Кроме того, ВСУ получат партию разведывательных беспилотников для слежения за действиями ВС РФ.

20 октября в Министерстве обороны Германии сообщили о выделении очередного пакета помощи Украине. В пакет вошли дополнительные самоходные зенитные комплексы Gepard, которые будут помогать ВСУ сбивать российские ракеты и дроны во время ночных атак. Детали нового пакета указаны на сайте ведомства.

Правительство ФРГ приняло решение о предоставлении Украине пакета военной поддержки, который состоит из более чем 60 позиций. В списке, кроме зенитных комплексов — разведывательные беспилотники двух разных типов, танковые тягачи для спасения бронетехники с поля боя, мостовые укладчики и почти четыре тысячи дымовых снарядов.

На сайте Бундесвера также указано, что на военную помощь Украине в 2023 году выделено 5,4 млрд евро, что вдвое больше помощи в 2022 году (2 млрд евро). В будущем планируют потратить более 10 млрд евро.

Военная помощь Украине: детали

Содержание пакета военной помощи ФРГ от 20 октября:

самоходные зенитные установки GEPARD — 3 шт. (ранее предоставили 46 шт.). Установка предназначена для сбивания воздушных целей на высоте до 3 км и на расстоянии до 4 км. Темп огня — 550 выстрелов в минуту;

разведывательные беспилотники RQ-35 Heidrun — 20 шт. (ранее — 80 шт.);

разведывательные беспилотники БПЛА Vector — 20 шт. (ранее — 104 шт.);

мостоукладчик BEAVER — 1 шт. (ранее — 12 шт.);

танковые тягачи HX81 — 3 шт. (ранее — 64 шт.);

танковые прицепы — 3 шт. (ранее — 59 шт.);

машины для пограничников — 13 шт. (ранее — 211 шт.);

дымовые/осветительные патроны калибра 155 мм — 3 872 шт. (ранее — 17 тыс. шт.).

Отметим, 18 октября стало известно о партии дальнобойных ракет ATACMS, которые правительство США выделило Украине. Согласно сообщениям СМИ, в первой партии было 20 ракет. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил уверенность, что в дальнейшем подобные пакеты будут поступать регулярно.

Между тем военный эксперт Александр Мусиенко рассказал об управляемых авиабомбах GLSDB, которые до нового года должны получить бойцы ВСУ. По его словам, авиабомбы можно использовать в качестве дронов — они способны влететь в окно комнаты, в которой, например, происходит совещание командования ВС РФ.

Напоминаем, 20 октября бойцы ВСУ показали кадры уничтожении российской техники под Авдеевкой. Сначала спецназовцы опубликовали кадры попадания по шести бронемашинам: били FPV-дронами, ПТРК Javelin и минометами. Позже воины из 59 бригады разместили видео удара по огнеметной системе "Солнцепёк" ВС РФ: до нее достали "крафтовым" беспилотником.