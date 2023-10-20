"Разбитое сердце" главы ООН: Гутерриш посетовал, что в Газу не пускают гуманитарную помощь

Судя по комментариям под постом генерального секретаря ООН Антониу Гутерришу в соцсети X (Twitter), его сообщение вызвало большое количество комментариев пропалестинского характера.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 20 октября призвал к тому, чтобы грузовики с гуманитарной помощью были допущены в Сектор Газа как можно скорее. Об этом он сообщил на пресс-конференции, которая состоялась на египетской стороне КПП "Рафах" на границе с Газой.

Глава ООН назвал помощь "для раздираемой войной Газы" спасательным кругом, который необходимо как можно скорее переправить в палестинский анклав.

"Эти грузовики — не просто грузовики, это спасательный круг. Они представляют собой разницу между жизнью и смертью для очень многих людей в Секторе Газа", — заявил Гутерриш, когда посетил египетскую сторону Рафаха, чтобы наблюдать за подготовкой к доставке помощи.

По информации издания Times of Israel, грузовые самолеты и грузовики доставляли гуманитарную помощь в Рафах в течение нескольких дней, но до сих пор ни одна из колонн не отправилась ​​в Газу, которая находится под интенсивными израильскими бомбардировками.

"Видя, что (грузовики с гуманитарной помощью. — Ред.) застряли здесь, я ясно понимаю: нам нужно заставить их перебраться… на другую сторону этой стены… как можно быстрее и как можно больше", — сказал Гутерриш журналистам, собравшимся в Рафахе.

Глава ООН подчеркнул, что должны быть приложены "постоянные усилия", требующие пересечения границы не одной колонной, а многими, "чтобы получить разрешение в значительном количестве, чтобы иметь достаточное количество грузовиков для оказания поддержки народу Газы".

"Организация Объединенных Наций активно взаимодействовала со всеми сторонами, включая Египет, Израиль и США, чтобы грузовики двинулись как можно быстрее", — заметил Гутерриш.

В аккаунте ООН соцсети Х (Twitter) Гутерриш опубликовал фотографии у КПП "Рафах", вызвав своим постом многочисленную поддержку со стороны пропалестинских комментаторов.

Как информировал Фокус, представительница США напомнила членам Совбеза ООН, что Израиль имеет право на самозащиту. В резолюции говорится о гуманитарных вопросах, но ни словом не упомянуто о террористах ХАМАС, которые являются угрозой для израильтян.

Напомним, Фокус сообщал, что 25 сентября глава международной комиссии ООН по расследованию военных преступлений в Украине Эрик Месе заявил, что некоторые высказывания, публикуемые в российских государственных и проправительственных СМИ "могут составлять преступление подстрекательства к геноциду".

Ранее, 5 сентября, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк обратился к представителям ООН из-за их нежелания признать факт, что РФ устроила геноцид в Украине. Он назвал такую позицию "политической беззубостью".