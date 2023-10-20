"Ну пусть": СБУ слили данные "Альфа-Банка" и пообщались с его владельцем, — СМИ (видео)

Украинским хакерам удалось взломать базу данных российского банка и обнародовать данные примерно 30 миллионов его клиентов. На это известие предприниматель Михаил Фридман отреагировал на удивление спокойно.

Украинские хакеры, сотрудничая со Службой безопасности Украины (СБУ), взломали базу данных российского "Альфа-Банка". Об этом со ссылкой на источники в ведомстве 20 октября сообщили в "РБК-Украина".

По данным СМИ, хакерам удалось "слить" в сеть данные примерно 30 миллионов клиентов вражеского банка. Кроме того, пранкеры смогли лично пообщаться с владельцем "Альфа-Банка" Михаилом Фридманом.

"Пранкеры даже лично дозвонились до владельца банка Михаила Фридмана, чтобы сообщить ему "благую весть" о взломе. А заодно — спросить, не хочет ли он выступить против войны в Украине. Но олигарх почему-то был не в настроении и после недолгого разговора бросил трубку", — рассказал источник журналистам "Укринформа".

В медиа опубликовали запись разговора пранкеров с Фридманом. На ней слышно, что на сообщение о взломе базы данных предприниматель отреагировал безэмоционально.

"Ну пусть, что поделаешь?", — сказал он неизвестному собеседнику.

Напомним, 18 августа в Офисе генпрокурора составили сообщение о подозрении олигарху Михаилу Фридману. Его подозревают в участии в преступной схеме, которая помогала уклоняться от уплаты налогов в Украине.

Ранее в СМИ писали о том, как киберспециалисты СБУ помогают на фронте, взламывая разнообразную технику российских оккупантов.