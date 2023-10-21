Кому из украинок-медиков нужно стать на воинский учет за рубежом: ответ адвоката

Дипломатические учреждения Украины не могут оформлять военно-учетные документы, они имеют лишь обязанности по воинскому учету граждан, стоящих на временном консульском учете, рассказал адвокат Антон Маринич.

Некоторые женщины медики, находящиеся за границей, должны становиться на воинский учет. Адвокат и ведущий юрисконсульт Nota Group Антон Маринич в комментарии "РБК-Украина" рассказал, кого это касается.

По словам адвоката, консульства или посольства могут брать на учет только тех женщин, которые стояли на воинском учете в Украине по месту своей регистрации. Подтверждением чего может служить военно-учетный документ — военный билет или временное удостоверение военнообязанного.

Зато дипломатические учреждения Украины не могут оформлять военно-учетные документы, а имеют лишь обязанности по воинскому учету граждан, стоящих на временном консульском учете.

Он отметил, что женщинам-медикам нужно становиться на воинский учет, однако за рубежом этого сделать невозможно.

Как стать на воинский учет в Украине

Женщинам нужно явиться в ТЦК и СП по месту регистрации, где сформируют личное дело и направят женщину на медицинскую комиссию для установления степени годности к военной службе. Кроме этого, женщине в военкомат нужно принести следующие документы:

заявление о постановке на учет;

паспорт или ID-карта;

идентификационный номер;

документ о получении специальности/профессии;

справку с работы с указанием специальности, по которой работает женщина;

свидетельство о рождении детей или документ об опеке;

свидетельство о браке;

фотографии 3х4.

Может ли женщина, которая стала на воинский учет, выехать за границу

Адвокат рассказал, что если женщина, состоящая на воинском учете, планирует выехать из Украины более чем на три месяца, то ей нужно лично прийти в ТЦК, сняться с учета и предоставить документы, подтверждающие выезд за границу. После этого нужно стать на учет в дипломатическом учреждении Украины.

Напомним, представитель Полтавского областного Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП) майор Роман Истомин заявил, что сейчас не происходит принудительного призыва женщин на военную службу в армию. Однако женщин, которые стали на воинский учет, могут мобилизовать или привлечь к выполнению работ по обеспечению обороны государства в военное время.

Ранее сообщалось, что мобилизация женщин-медиков происходит так же, как и военнообязанных мужчин. В частности, призвать могут тех, кто не имеет оснований для освобождения от службы.