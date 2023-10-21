Летели на Израиль: военный эсминец США перехватил 4 ракеты и 15 дронов, - Пентагон

Некоторые из перехваченных снарядов были на такой высоте, что представляли опасность для коммерческой авиации.

15 беспилотников и четыре крылатые ракеты, выпущенные поддерживаемыми Ираном повстанцами-хуситами в течение девятичасовой атаки, перехватил военный корабль США Carney, эсминец класса "Арли-Берк", вблизи побережья Красного моря в Йемене, сообщает CNN со ссылкой на заявление пресс-секретаря Пентагора Пэта Райдера.

По его словам, беспилотники и ракеты направлялись на север, вдоль Красного моря, и их траектория не оставляла сомнений в том, что они летели на Израиль. Некоторые снаряды были на такой высоте, где представляли потенциальную опасность для коммерческой авиации. Дроны и ракеты были перехвачены ракетами класса "земля-воздух" SM-2, выпущенными с Carney.

"Хотя я не собираюсь прогнозировать какие-либо потенциальные ответы на эти нападения, я скажу, что мы предпримем все необходимые действия для защиты сил США и коалиции от любой угрозы", – заявил во время брифинга генерал Райдер.

Градус повышается

Известно, что перехват ракет эсминцем был 19 октября. Тогда сообщалось, что всего удалось сбить примерно 2-3 ракеты. При этом неизвестно, куда они направлялись.

Тем временем Израиль продолжает стягивать силы к границе с Газой. Дата начала наземной операции еще не озвучена, но израильская армия уже эвакуировала соотечественников из приграничной зоны, сосредоточила танки и огромное количество живой силы, готовая в любой момент зайти в Газу, чтобы полностью уничтожить ХАМАС.

После того как президент США Джо Байден выразил твердую поддержку Израилю, военные базы США в Ираке и Сирии подверглись атакам. В частности, крылатые ракеты были выпущены из Йемена, где Иран ведет опосредованную войну с правительственными силами, поддерживаемыми Саудовской Аравией.

Ранее на этой неделе дроны и ракеты запустили по нескольким военным базам в Ираке, а атака дронов в Сирии привела к "легким ранениям".

Ранее Фокус писал, что после атаки исламских боевиков ХАМАС на Израиль глава Пентагона Ллойд Остин приказал перебросить дополнительное оборудование и ресурсы в Израиль, а также развернуть в Восточном Средиземноморье авианосную ударную группу США.