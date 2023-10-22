Удары ATACAMS по аэродромам: в сети появились некрологи российских пилотов (видео, фото)

По словам председателя Бердянского райсовета Виктора Дудукалова, только на местном аэродроме погибли больше 20 российских оккупантов.

В российских пабликах появились первые некрологи после атаки на аэродром российских оккупантов во временно оккупированных Бердянске и Луганске. Об этом сообщает в своем телеграм-канале украинский журналист и политический обозреватель, блогер Денис Казанский.

Известно, что в результате удара ВСУ ракетами ATACMS пострадала не только военная техника, но прежде всего личный состав — боевые пилоты и работники аэродрома. Первые такие похороны старшего инженера авиационной службы 696 Сергея Короленко прошли в Торжке Тверской области.

"В войсках появилась информация, что в Бердянске пострадало несколько пилотов. Также есть погибшие из уничтоженного расчета ПВО и охраны складов, которые "накрыли" украинцы", — сообщало издание "Новая Европа".

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Как сказал в эфире "24 канала" заместитель председателя Бердянского райсовета Виктор Дудукалов, появилась информация, что дальнобойная ракета ликвидировала гораздо больше 20 оккупантов.

"Сейчас выжившие спорят между собой о том, велика Россия или нет. Мальчики в трусиках действительно показали, куда попали ракеты ATACMS. Около 6 минут они снимали пылающий аэродром", — подчеркнул Дудукалов.

Он заметил, что в результате "хлопка" в Бердянске, кроме того, было уничтожено и поражено немало техники, в том числе вертолеты, часть из которых россияне пытаются отремонтировать.

"Уже потащили их на ремонт. Даже здесь не обошлось без приключений, потому что во время транспортировки один из поврежденных вертолетов застрял под мостом", — заметил Дудукалов.

Атака на Бердянский аэродром — что известно

В Силах спецопераций Украины сообщали, что в результате атак по аэродромам вблизи Бердянска и Луганска в ночь на 17 октября было уничтожено девять вертолетов, спецтехника, пусковая установка ПВО и склад с боеприпасами россиян, повреждены взлетно-посадочные полосы аэродромов. Эту операцию силы ССО назвали Dragonfly — "Стрекоза".

Российские пропагандисты назвали атаку "одним из самых серьезных ударов" за время развязанной против Украины полномасштабной войны.

Спутниковые снимки аэродрома в Бердянске после операции Dragonfly Фото: Скриншот

Впоследствии в соцсетях появилось видео, на котором видно, что российские вертолеты "добивали" боеприпасы самих оккупантов. Они детонировали во время пожара, вероятно возникшего в результате попаданий ракет.

Фокус писал, что в британском Министерстве обороны считают: потери ВС РФ на аэродроме Бердянска с применением ракет ATACMS приведут к увеличенной нагрузке на боевую авиацию, которая и так испытывает боевую усталость и проблемы с техническим обслуживанием.

Напомним, Фокус привел мнение западных экспертов, которые подробно рассказали о последствиях атаки ВСУ на аэродром в Бердянске. Аналитики подчеркнули, что украинские военные удачно применили ракеты ATACMS с кассетной боевой частью, так как они идеально подходят для поражения "мягких" целей, таких как вертолеты, самолеты и радары систем ПВО.