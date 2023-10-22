Нацелились на Арктику: крепкие связи Китая и России несут угрозу еще одному региону, — НАТО (фото)

По словам адмирала Роба Бауэра, нельзя быть наивными и не предвидеть военное присутствие Китая в Арктике, а также активизацию военной деятельности РФ в Северном регионе.

Председатель Военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр заявил 21 октября, что все более крепнущие китайско-российские связи повышают риски в Арктике. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Такие комментарии представителя Североатлантического альянса появились после выступления на конференции Ассамблеи Полярного круга в Рейкьявике, где он выразил обеспокоенность активностью России и Китая в Северном регионе, в частности их сотрудничеством в сфере энергетики и транспорта. Как отмечают эксперты агентства, это, в свою очередь, вызвало резкий рост поставок российской нефти в Китай через арктические воды.

Что стало причиной обеспокоенности НАТО

Высший военный офицер альянса подчеркнул, что коммерческие и научные интересы могут стать предшественником китайского военного присутствия в Арктике.

"В то время как намерения России в Арктике становятся все более очевидными, намерения Китая в отношении региона остаются непрозрачными. Мы не можем быть наивными и ожидать, что эти новые маршруты будут использоваться исключительно коммерческими судами. Мы знаем, что на борту этих кораблей находятся военные ученые. Они не сказали, что не пойдут туда в военном отношении", — сказал Бауэр.

Как пишет Bloomberg, первым шагом на пути к регулярным малотоннажным контейнерным перевозкам по Северному морскому пути стало то, что китайское грузовое судно использовало этот проход для трехмесячного рейса туда и обратно из Балтийского моря в Китай. В то же время Россия перестроила торговые связи после вторжения в Северный морской путь.

Однако Гао Фэн, специальный представитель Китая по делам Арктики, выступая на конференции, вроде бы обошел комментарии Бауэра, однако заметил, что, по мнению КНР, напряженность в Арктике не только усложнит деятельность союзников, но и повлияет на глобальную стабильность.

"Китай и другие азиатские страны могут играть важную роль в защите, исследованиях, развитии и управлении Арктикой", — заверил он участников конференции.

На встрече Ассамблеи Полярного круга в прошлом году Бауэр вызвал гнев китайского дипломата, который обвинил его в высокомерии. В ответ Бауэр спросил, почему Китай не осудил нападение России на Украину.

Арктика и российская угроза

По информации источников агентства, Россия вкладывает значительные средства в арктические авиабазы и другую инфраструктуру на Севере.

"Хотя бюджетные ограничения, связанные с войной в Украине, задержали поставки новых ледоколов, ее значительные военно-воздушные и военно-морские силы в Арктике остаются нетронутыми", — отметил Бауэр.

Поэтому адмирал заявил, что НАТО должно быть готово к конфликту в регионе, учитывая способность России действовать в Арктике.

"Несмотря на это, НАТО не беспокоится о том, что Арктика "немедленно" станет горячей точкой", — сказал он.

Накануне The New York Times писала, что Россия может готовиться к испытаниям экспериментальной межконтинентальной баллистической ракеты "Буревестник". Об этом свидетельствуют спутниковые фото российской арктической базы.

Утром 20 сентября на снимке видно несколько машин с прицепом в соответствии с размерами ракеты "Буревестник" Фото: Planet Labs Inc. Днем 20 сентября на снимке видно пустую стартовую площадку Фото: Planet Labs Inc.

По данным мониторинговой группы Nuclear Threat Initiative, ранее Россия провела 13 известных испытаний в период с 2017-го по 2019 год. Все они оказались неудачными, пишет NYT, а ведь неудачи могут быть смертельными. По словам официальных лиц США, ракета, запущенная в 2019 году, разбилась и, в итоге, взорвалась при попытке восстановления, в результате чего погибли семь человек.

Напомним, Фокус писал, какой на самом деле была цель визита российского президента Владимира Путина в Китай.

Кроме того, Фокус сообщал, что, по словам журналистов, экономическое влияние Пекина в развивающихся странах значительно выросло за последние годы.

Ранее в Институте изучения войны оценили последствия встречи Путина и Цзиньпина. В Пекине глава Кремля заявил о своем желании углубить российско-китайские экономические и политические связи, но не объявил о каких-либо практических изменениях.