Было несколько пожаров: в ГСЧС рассказали об ударе по складу "Новой почты" под Харьковом (видео)

Две российские ракеты С-300 попали в здание терминала, вызвали пожар и разрушение конструкций. Спасатели понимали, что будет много жертв.

В ночь на 21 октября ВС РФ ударили двумя ракетами С-300 по терминалу "Новой почты", расположенному неподалеку от западной окраины Харькова. В результате обстрела погибли шесть мужчин в возрасте от 21 до 31 года, проинформировала компания, сотрудников которой убила Россия. Представитель ГУ ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко сообщил, что в результате ракетного удара возгорание произошло сразу в нескольких местах, а людей спасали свидетели происшествия и пожарные. О деталях ситуации спикер рассказал в эфире Всеукраинского телемарафона.

По словам спикера, первые машины спасателей прибыли из ближайших населенных пунктов, расположенный неподалеку от терминала в Коротичах. Позже к ним присоединились команды ГСЧС из Харькова. Всего на месте российского преступления работало девять машин и 50 спасателей.

Ракеты С-300 ВС РФ, ударив по "Новой почте", вызвали несколько очагов возгорания, пояснил Василенко. В частности, загорелись посылки внутри здания терминала, крыша, грузовик. Конструкции сооружения получили значительные повреждения. Кроме того, полностью пробита крыша, сказал он.

Свидетели происшествия, а также врачи и спасатели, пытались обнаружить пострадавших и оказать им помощь — вынести в безопасное место, спасти от ран. Однако уже в первые минут было понятно, что "в сооружении есть много пострадавших и погибших". Также огонь повредил девять машин: "семь грузовиков и два полуприцепа".

Атака на терминал "Новой почты": что известно

Отметим, удар РФ по пригороду Харькова состоялся в ночь с 21 на 22 октября 2023 года. Россияне запустили две ракеты С-300 с территории Белгородской области, расположенной в 30 км от областного центра.

Ракеты попали прямой наводкой по терминалу "Новой почты" в городе Коротыч. Согласно заявлению Харьковской областной прокуратуры, погибли шесть человек, ранены — 17: о новом раненом сообщил спикер прокуратуры Дмитрий Чубенко.

По словам Чубенко, опознание в нескольких случаях было затруднено, поскольку люди "находились в эпицентре попадания российской ракеты" и "некоторых из них визуально невозможно было опознать". В таких случаях была применена ДНК-экспертиза, отметил спикер.

Компания "Новая почта" опубликовала имена всех погибших и объявила траур. Также в заявлении компании указывается, что ракеты прилетели сразу после объявления сигнала воздушной тревоги, поэтому у людей не было времени, чтобы добежать до укрытия.

Напоминаем, в ночь на 23 октября ВС РФ запустили по Украине группу дронов-камикадзе Shahed-136, которые угрожали южным и центральным областям. Еще одна атака состоялась накануне, 22 октября. В частности, российские ударные беспилотники угрожали Киевской области: враг использовал устройства неустановленного типа.