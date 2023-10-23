Глумился над украинцами до последнего: умер известный российский пропагандист (фото)

"Дядя Слава" был достаточно популярным блогером в социальных сетях, о чем свидетельствует количество его подписчиков. Пропагандист называл россиян и украинцев "одним народом" и уверял, что украинский язык не может быть самостоятельным.

В России умер Станислав Андреев по прозвищу "Дядя Слава" — блогер-пропагандист, который любил издеваться над украинцами в "чат-рулетке" и TikTok-эфирах. О его смерти сообщено в его официальном Telegram-канале.

"Дядя Слава" собрал вокруг своих сообщений более полумиллиона таких, как сам, сторонников "русского мира" и людей, которые ненавидят Украину и глобальный Запад.

Он до последнего вздоха потешался над историей Украины и украинским языком, цинично призывал своих сторонников относиться к украинцам "снисходительно". Так, Андреев называл русских и украинцев "одним народом", а украинскую историю и язык — "неразрывно связанными с РФ".

"Даже украинский язык еще настолько неглубокий, что говорить о его самостоятельности невозможно", — заявлял пропагандист.

Он также утверждал, что украинцы "легко везде переобуваются", особенно "в моменты, когда им страшно". Он уверял, что жители Украины "уважают Россию, которую боятся", и якобы "всегда уживались" со страной-агрессором.

56-летний российский пропагандист умер от онкологического заболевания. Пользователи соцсетей отмечают, что администрация Youtube недавно заблокировала его аккаунт на видеохостинге. Отдельно "Дядя Слава" критиковал российскую оппозицию и граждан, которые не поддерживают политику Кремля.

Примеры пропагандистских эфиров Станислава Андреева Примеры пропагандистских эфиров Станислава Андреева

Напомним, Фокус писал, что погибший пропагандист Владлен Татарский в свое время призывал бомбить инфраструктуру Украины, чтобы погибало больше простых граждан.

Фокус недавно сообщал, что пропагандистка из РФ предлагала захватить всю Украину, а украинских детей "перепрошить".

Также сообщалось, что военное руководство РФ делится только 10% информации о войне. СМИ РФ и военкорам запрещено освещать боевые действия в Украине в неприглядном свете.