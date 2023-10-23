Мобилизация в Украине: каких нововведений ждать и кого заберут в ВСУ до конца года

В октябре 2023-го в Украине заработал единый электронный реестр призывников "Оберіг". Все сведения о призывниках автоматически будут поступать в базу, а с помощью такого реестра стало проще отслеживать деятельность и пребывание военнообязанных.

Действие военного положения, как и всеобщая мобилизация, в Украине продолжаются до 15 ноября. В то же время ведутся дискуссии относительно ее усиления в течение следующего, 90-дневного этапа. Итак, насколько массовой будет будущая волна мобилизации и по какому плану? Фокус собрал все, что известно на данный момент.

С началом полномасштабной войны всеобщая мобилизация не прекращалась. Осенью 2023-го получить повестки так же могут мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые являются военнообязанными, соответствуют требованиям по состоянию здоровья и не имеют других оснований для отсрочки службы.

Усиление контроля или избежание бюрократии: как единый реестр повлияет на мобилизацию

В октябре 2023-го в Украине заработал единый электронный реестр призывников "Оберіг". По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, он постоянно наполняется информацией и готов на 90%.

"Это закрытая система, которая имеет свой защищенный контур. Все требования к ней выдержаны", — заявил Федоров.

Министр назвал реестр достаточно защищенным продуктом, "без намека на уязвимость", поэтому утечка сенситивной информации невозможна.

И по словам министра обороны Рустема Умерова, единый реестр военнообязанных защищен от любых коррупционных рисков. Об этом говорится и в законопроекте №10062.

А что изменится для военнообязанных с введением реестра?

С одной стороны, больше не нужно будет лично обновлять собственные данные в ТЦК. Все сведения о призывниках автоматически будут поступать в базу. Также военнообязанные смогут получить электронный военный билет и электронный журнал учета.

"Практически вся информация, которая есть в "Дії", есть в этом реестре также. Информация о здоровье, вакцинации и так далее. То есть фактически это создан такой единый электронный реестр, в который поместили всю информацию о гражданах Украины", — рассказал адвокат Ростислав Кравец.

С другой, с помощью такого реестра стало проще отслеживать деятельность и пребывание военнообязанных. Теперь и Министерство обороны, ТЦК СП и другие, будут получать информацию от миграционной службы относительно любых регистраций лица.

Однако, действительно ли реестр упростит отправку повесток?

По словам адвоката, для того, чтобы отправлять электронные повестки, необходимо закрепить за каждым гражданином официальный электронный адрес и номер телефона.

"Как в банках финансовый номер привязывают (...) Но я считаю, что это будет довольно сомнительным сообщением о вызове в ТЦК и СП", — говорит Ростислав Кравец.

Напомним, сейчас повестку считают врученной, если за документ собственноручно расписался получатель.

Как прокомментировал ситуацию юрист Владислав Юрчак (T&T Partners), законодательством пока не определена возможность вручения повесток онлайн, поэтому не нужно срочно удалять мобильное приложение "Дія" со смартфона.

"Жалобы есть? Нет? Годен!": как усовершенствуют работу ВВК

Офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека завершил проверку военно-врачебных комиссий (ВВК) во всех областях Украины, сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

"Охвачены все области, в том числе прифронтовые. Осуществлен мониторинг работы 445 ВВК ТЦК, 388 госпитальных, гарнизонных ВВК, комиссий в гражданских лечебных учреждениях", — добавил уполномоченный ВР по правам человека.

Лубинец рассказал о нарушениях и, в частности недостаточный организационный уровень проведения ВВК.

Среди нарушений обнаружили и коррупционную составляющую, и формальность прохождения комиссий.

Будет ли означать проверка ВВК 2023-го, что нарушения исправят уже в 2024 году

В Минздраве считают, что цифровизация работы ВВК станет одним из шагов борьбы с коррупцией.

Данные о прохождении ВВК врачи обязаны вносить в электронную систему. Так электронная фиксация помогает избежать злоупотреблений.

"Диагноз, когда он ставится исходя из анализов, лаборатория вносит эти данные в электронную систему. Если результаты в норме, то у человека никак не может быть какого диагноза", — сказал председатель ВВК Тарас Кавецкий.

А по спорным диагнозам, если есть сомнения и мнения состава врачебной комиссии не совпали, у врачей есть возможность запросить экспертное заключение коллег.

Так в электронной системе будет видно, кто принимал окончательное решение и в конце концов несет за него ответственность. Это предохранитель, чтобы здоровых не сделать больными, а больных здоровыми. Таких случаев тоже немало.

Поэтому, сейчас ведомства должны отработать основные пять направлений совершенствования работы ВВК. И прежде всего, цифровизировать процесс.

"Должна быть единая цифровая система со всеми необходимыми для ВВК документами, которая будет доступна для медиков и военнообязанных. Это фундаментальная система, которая заработает не сразу", — рассказал председатель парламентского комитета по здравоохранению Михаил Радуцкий.

По его словам, реформирование ВЛК должно быть завершено "максимум" до конца 2023 года.

Кроме диджитализации, в частности внедрение электронной медицинской информационной системы (МИС), электронных очередей и документооборота, пересмотрят количества комиссий и сервисное обслуживание в военных учреждениях ВВК.

Кого могут призвать до конца года

До 15 ноября и с продолжением действия военного положения в Украине получить повестки могут военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые не имеют ограничений по состоянию здоровья.

Повестку могут получить:

мужчины в возрасте от 18 до 60 лет с военным опытом и пригодные к службе по состоянию здоровья;

мужчины в возрасте от 27 до 60 лет без опыта военной службы и пригодные к службе по состоянию здоровья;

мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые были исключены с воинского учета, однако признаны годными к службе в условиях военного положения на основании решения ВВК.

Отметим, что во время осенней мобилизации 2023 года предельный возраст остался неизменным и не применяется к мужчинам, достигшим 60-летнего возраста.

"Украина продолжает двигаться к усилению мобилизации, что приведет к тому, что большая часть украинского народа пройдет через боевые действия", — отметил директор Фонда "Вернись живым" Тарас Чмут.

В каких специальностях нуждаются ВСУ

Армии нужны люди с боевым опытом: штурмовики, артиллеристы, а также специалисты IT и связисты.

Также в начале сентября в парламенте зарегистрировали законопроект, предусматривающий отмену права на отсрочку от военной службы для лиц, получающих высшее образование после 30 лет. В то же время юридических оснований для принятия такого решения в военное время нет, ведь противоречит нормам Конституции, относительно права на образование.

Напомним, как ранее сообщал Фокус, действие закона о всеобщей мобилизации не распространяется на некоторые категории граждан. Они могут получить отсрочку.