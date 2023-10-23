На индийские танки Т-90 начали устанавливать "мангалы" из-за опыта ВС РФ (фото)

Российско-украинская война показывает, что надо защищать танк от поражения в крышу башни, которая является самым уязвимым местом машины. Поэтому Западное командование Индии уже имеет Т-90С с козырьком.

Индия закупила сотни российских танков Т-90. Однако российско-украинская война показывает, как взрываются машины от ударов. Поэтому индийские Т-90С начали оснащать "мангалами". Об этом сообщает польский ресурс Defence 24.

В социальных сетях опубликовали фотографии танки Т-90С "Бшихма" с наваренными над башнями козырьками. По опубликованным фотографиям исследователи установили, что машины принадлежат Западному командованию, которое отвечает за границу с Пакистаном. Поэтому "мода" на козырьки пошла уже на тысячи километров.

Сначала российские танкисты устанавливали "мангалы", потому что надеялись так защититься от Javelin, которые бьют в верхнюю часть башни. Однако украинцы показали, что эта защита не оказалась эффективной, пишут в издании. Она может дать определенную защиту в случае сброса с дрона гранаты, поэтому козырьки используют как в ВСУ, так и в ВС РФ. Хотя у оккупационных войск "мангалы" выглядят иногда максимально вычурно.

"Мангал" на индийском Т-90С "Мангал" на индийском Т-90С

Среди недостатков козырьков является то, что экипажу будет сложнее покинуть танк в случае чрезвычайной ситуации.

Т-90С — это российский танк, который является экспортным вариантом Т-90А "Владимир". С машины убрали систему защиты "Штора", вместо нее установлена дополнительная динамическая броня. Т-90С РФ экспортировала в Индию, Азербайджан, Армению, Алжир, Туркменистан и Вьетнам.

Напомним, 5 января волонтер Сергей Иволгин впервые зафиксировал уничтоженный Т-90С, который производится РФ для экспорта.

20 октября в Индии поставили на российский Су-30 "всевидящую" радиолокационную станцию Virupakshka.