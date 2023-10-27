"Состояние очень тяжелое": оккупанты сообщили новые детали нападения на Олега Царева в Крыму

Коллаборант Владимир Рогов сообщил, что экс-нардеп находится в реанимации. По его словам, информация о нападении с ножом — ложная.

Беглый экс-нардеп Олег Царев находится в тяжелом состоянии в реанимации после нападения на него. Об этом в соцсетях 27 октября заявил коллаборационист и представитель оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Состояние Олега очень тяжелое. На данный момент он в реанимации", — написал он.

Кроме того, коллаборационист заверил, что на Царева напали не с ножом, а с огнестрельным оружием.

"В Олега стреляли", — рассказал Рогов.

В то же время представитель оккупационной власти Крыма Олег Крючков попросил "не обрывать ему телефон" из-за вероятного нападения на Царева.

"Дождитесь официальной информации ведомств. Просим не распространять слухи и непроверенную информацию", — добавил он.

В соцсетях российского телеканала 360tv рассказали, что несколько дней назад Царев приходил к ним на эфир.

"Обсуждали ситуацию в Украине, кому это выгодно, контрнаступление", — вспомнили журналисты.

Экс-нардеп заявлял, что скоро США якобы "натянут Киеву поводок" и начнут тормозить войну на территории Украины.

"Бывший нардеп был в хорошем настроении, много шутил", — подчеркнули на телеканале.

Кто такой Олег Царев?

Олег Царев — это бывший депутат и коллаборационист. Он известен тем, что предлагал председателю Совета обороны Кривого Рога сдать город ВС РФ.

По данным СБУ, также экс-нардеп после полномасштабного вторжения российских войск информировал врага о последствиях атак. В частности, предоставил подробные данные о разрушении Кременчугского нефтеперерабатывающего завода. Ему сообщили о подозрении в госизмене.

Напомним, в росСМИ 27 октября проинформировали, что на беглого экс-нардепа Олега Царева в Ялте напали с ножом. К его дому среди ночи начали съезжаться машины полиции и "скорой".