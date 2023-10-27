"Загрязняет море": Пушилин заявил, что на месте "Азовстали" построят экопарк, — росСМИ

По словам коллаборациониста Дениса Пушилина, оккупационные власти Мариуполя планируют избавиться от "Азовстали". Соответствующее решение уже принято и пересматриваться не будет.

Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича будет восстановлен, а вот "Азовсталь" нет. Об этом заявил исполняющий обязанности главы оккупационной администрации Донецкой области Дениса Пушилина в эфире российского телеканала, сообщает "RT"

По его словам, оккупационные власти Мариуполя планируют избавиться от "Азовстали", а на месте предприятия "будет разбит технопарк и экопарк".

Как сообщает российское издание, соответствующее решение уже принято и пересматриваться не будет.

"Азовсталь" загрязняет атмосферу и море": детали

Кроме того, росСМИ отмечает, что комбинат убирают прежде всего из-за того, что "он загрязнял атмосферу и Азовское море".

А вот завод имени Ильича оккупанты планируют оставить, "его ждет восстановление и модернизация".

"Было принято решение. "Азовсталь" в том виде, в котором он работал, не будет восстановлен, в том числе и потому, что он был главным загрязнителем Азовского моря. А завод Ильича планируется к запуску", — заявил Пушилин.

Море на грани экологической катастрофы из-за действий ВС РФ: что известно

Напомним, еще в июне прошлого года российские Telegram-каналы сообщали, что в Азовское море вернулись водоросли, вода позеленела и превратилась в болото.

Из-за действий российских военных море оказалось на грани экологической катастрофы, желающих отдохнуть вблизи воды не было, а местные предприниматели на курортах остались без источника дохода.

Как оккупанты "изгоняли демонов" из "Азовстали"

Советник мэра Петр Андрюшенко 9 августа рассказал, что россияне решили освятить территорию временно захваченного завода "Азовсталь" в Мариуполе, чтобы "изгнать оттуда демонов".

По его словам, украинские военные настолько напугали россиян во время битвы за Мариуполь весной прошлого года, что они ищут новые способы, чтобы обрести покой. Территорию завода решили освятить и провести крестный ход.

Ранее в официальном заявлении экологи из Европейского социально-экономического комитета призвали Европейский Союз ввести уголовную ответственность за преступление экоцида, которое совершила РФ во время полномасштабного вторжения на территорию Украины.

Напомним, доктор экологии Иван Русев, руководитель отдела исследований Национального парка Тузловские лиманы заявлял, что более сотни дельфинов погибли в апреле из-за действий россиян в Черном море. По предположению эксперта, количество погибших животных в результате поражения военными сонарами кораблей ВМФ РФ может быть больше.