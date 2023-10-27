"Украина — одна из самых коррумпированных стран мира": в ЕС высказались о помощи Киеву

Главы стран ЕС в целом поддерживают план выделения 50 млрд евро Украине, но есть оговорки. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо требует от Киева гарантий, что средства не будут растрачены.

Лидеры Евросоюза собрались в Брюсселе на двухдневный саммит 27 стран ЕС и большей частью высказываются в поддержку выделения помощи Украине. Согласно плану, Киеву направят помощь в сумме 50 млрд евро, хотя есть и некоторые оговорки. Об этом сообщает Sky News.

Предложенные деньги должны быть предоставлены Украине за период 2024-2027 гг. Ожидается, что помощь согласуют до декабря.

"Есть устойчивое мнение, что нам нужно больше средств для Украины", — заявил премьер-министр Ирландии Лео Варадкар, добавив, что в том, что касается необходимости поддерживать Украину страны ЕС придерживайся единого мнения.

"Однако очень мало согласия в том, где мы будем искать деньги, кроме вопросов повышения эффективности. Думаю, что к декабрю мы договоримся", — отметил он.

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, заявил, что такое предложение должно быть более обоснованным, прежде чем он сможет на него согласиться.

В свою очередь, Роберт Фицо, премьер-министр Словакии, заявил, что Украина должна гарантировать, что средства не будут растрачены. Об этом сообщили в канцелярии словацкого премьера.

"Украина — одна из самых коррумпированных стран в мире, и мы выделяем значительную финансовую поддержку под гарантии того, что европейские деньги (включая словацкие) не будут растрачены нецелевым образом", — сказал Фицо.

Однако никто из представителей ЕС не высказался откровенно против плана финансирования.

"Могу сказать, что оба [и Орбан, и Фрицо] не отвергли возможности оказания помощи Украине, даже в течение длительного времени", — заявил премьер-министр Болгарии Николай Денков.

Словакия — на 49 месте в списке стран по уровню коррупции

В Индексе восприятия коррупции Transparency International 2022, который отражает мнение экспертов и предпринимателей относительно коррупции в отдельно взятой стране, Словакия находилась на 49-м месте.

Словакия в списке стран по индексу восприятия коррупции

Украина же — на 116-м месте из общего списка 180 стран.

Украина в списке стран по индексу восприятия коррупции

В свою очередь, Венгрия занимает в рейтинге Transparency International 77-ю строчку и, к слову, уступает в этом отношении таким африканским государствам, как Сенегал, Буркина Фасо и ЮАР. Сравнительно невысоко в рейтинге поднялась в Болгария — 72-я строчка.

Венгрия и Болгария в списке стран по индексу восприятия коррупции

Страной же с наименьшим уровнем коррупции считается Дания, которая удерживает лидерство с 2018 года. Другие скандинавские страны — Норвегия и Финляндия — тоже идут в лидерах, наряду с Новой Зеландией.

Дания — первая в списке стран по индексу восприятия коррупции

Напомним, что представители Китая пропустят саммит по украинской формуле мира на Мальте. Об этом сообщил Bloomberg 26 октября.

Также сообщалось, что накануне, 26 октября, новоизбранный спикер Конгресса США высказался о поддержке Украины.