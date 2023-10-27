Танки, артсистемы и РЭБ: "Белые волки" СБУ за 3 недели уничтожили 72 российские цели (видео)

Спецназовцы на фронте снова продемонстрировали высокие показатели уничтожения российских захватчиков. Особенно отличились операторы ударных дронов.

Подразделение ЦСО "А" СБУ "Белый волк" добавило к своему счету еще 72 уничтоженные цели войск РФ. В Telegram ведомство опубликовало подробности.

В сообщении отметили, что операторы ударных дронов подразделения оказались настоящими экспертами. Каждое их попадание разрывает командные пункты оккупантов и бронетехнику.

Бойцы пообещали уничтожать россиян до победы. За три недели благодаря ночным охотам "волков" вражеские потери пополнили:

7 танков;

17 ББМ и одна машина разминирования;

21 огневая позиция и блиндажи;

10 артсистем;

2 командных пункта и склад с БК;

РЭБ "Поле-21" и станция связи;

12 грузовиков и военных авто.

Спецназовцы СБУ на фронте

Центр специальных операций "А" Службы безопасности Украины, как стало известно 14 октября, за последние три недели уничтожил 57 образцов различного вооружения и техники российских войск. Бойцы ликвидировали комплекс наблюдения "Муром-М", зенитно-ракетный комплекс "Тор", реактивную систему залпового огня "Град", а также другую технику.

В марте спецназовцы Службы безопасности Украины "Альфа" из группы "Белые волки" ликвидировали 22 российские цели за пять дней. Кроме бронетехники, также были обнаружены и ликвидированы два блиндажа с россиянами, склад с боеприпасами, одна специальная машина для разминирования.

Напомним, 22 марта бойцы ВСУ использовали дроны "со скидками" и уничтожили технику армии РФ. Российское вооружение находилось среди лесистой местности и было прикрыто хвойными ветвями.