Ракеты ATACMS дальностью 300 км и F-16 изменят ситуацию на поле боя, — эксперт (видео)
По словам эксперта Ивана Варченко, современные модификации ATACMS позволяют работать именно на 300 км, а самолеты F-16 — в радиусе до 200 км. Это оружие поможет приблизить Украину к победе над РФ.
Украина может получить ракеты ATACMS дальностью 300 километров в начале 2024 года, это серьезно повлияет на ситуацию на поле боя. Это оружие и истребители F-16 помогут уничтожать российские ресурсы на подступах к линии фронта. Об этом 27 октября рассказал эксперт по вопросам национальной безопасности Иван Варченко в эфире телеканала FREEДОМ.
По словам эксперта, современные модификации ATACMS позволяют работать именно на 300 километров, а самолеты F-16 — в радиусе до 200 километров. Это оружие поможет приблизить Украину к победе над Российской Федерацией.
"Они позволяют с высокой точностью уничтожать российские ресурсы. Это то, что серьезно позволит нам сделать широкий шаг к победе. Кроме того, в начале следующего года мы ожидаем, что в украинском небе появятся самолеты F-16, которые также позволяют работать в радиусе до 200 и даже более километров с ракетами", — отметил Варченко.
Эксперт считает, что таким образом, поле действия для авиации противника значительно сузится. ВС РФ будут вынуждены перебрасывать аэродромы и логистику на расстояние уже более 160 километров.
"Это означает, что для многих видов фронтовой авиации это критическое расстояние. То есть они должны подлететь, отработать линию фронта и улететь. И для многих видов устаревшей российской техники просто уже не хватает возможностей, тактико-технических характеристик той авиации, на которой они летают", — пояснил эксперт.
Также Варченко выразил надежду, что Украина получит необходимое вооружение в том количестве, которое позволит ВСУ сделать существенное продвижение на фронте. Он подчеркнул, что именно современные разработки ракет ATACMS дальностью 300 километров смогут помочь это сделать.
Напомним, 26 октября сообщалось, что Украина получит новые ракеты дальностью 300 км. По словам журналистки "Голоса Америки" Мирославы Гонгадзе, вес боевой части ракеты — 100 кг. Кроме того, в планах есть помощь по переоборудованию зенитных комплексов Бук.