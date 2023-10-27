"Получил два выстрела": покушение на Царева — спецоперация СБУ, — СМИ

По данным журналистов, Царев давно был в "списке предателей", поэтому он является законной целью для Сил обороны.

Покушение на бывшего народного депутата Украины Олега Царева является спланированной спецоперацией Службы безопасности Украины. Об этом в пятницу, 27 октября, сообщает агентство "РБК-Україна" со ссылкой на источники в ведомстве.

Неназванный источник сообщил, что политик давно был в "списке предателей", которые должны понести ответственность за преступления против Украины. В ведомстве указали, что экс-нардеп Царев — законная цель.

"Это не просто фанатик "русского мира", а человек, который лично приехал вместе с российскими танками захватывать Киев", — отметили в СБУ.

При этом детали спецоперации пока не разглашаются. Известно лишь, что в бывшего нардепа попали двумя выстрелами из огнестрельного оружия.

Также известно, что состояние Царева критическое — сейчас медики борются за его жизнь, но шансов выжить у него мало.

Покушение на Царева — что известно

О покушении на Царева стало известно утром 27 октября. РосСМИ сообщали, что возле его дома в оккупированной Ялте посреди ночи заметили машину скорой помощи с включенными "маячками". Первоначально сообщалось о нападении с ножом, однако позже появилась информация об огнестрельном ранении.

Напомним, что Олег Царев заявлял, что ВС РФ сознательно бьют по гражданским объектам, потому что не могут достать представителей власти Украины.